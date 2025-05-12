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رياضة

رقم كارثي لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو!

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:47
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ألقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على الأداء المذهل الذي قدمه فريق برشلونة خلال انتصاره المثير على غريمه ريال مدريد (4-3)، في مواجهة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "مونتغويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة، موسعًا الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط، ليصبح على بُعد نقطتين فقط من حسم لقب الليغا رسميًا، بغض النظر عن نتائج الميرينغي في الجولات المتبقية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى لحظة فارقة في اللقاء، حيث عجز ريال مدريد عن تجاوز منتصف الملعب لمدة 23 دقيقة كاملة، وتحديدًا بين الدقيقة 13:39 والدقيقة 37:32، وهي الفترة التي قلب فيها برشلونة تأخره بهدفين إلى تقدم بنتيجة 3-2. ووصفت الصحيفة هذه السيطرة بأنها "غير مسبوقة"، وتعكس الصعوبة التي واجهها فريق أنشيلوتي في فرض إيقاعه.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لم يتمكن من لمس الكرة داخل ملعب برشلونة خلال تلك الدقائق، ما يكشف عن تفوق تكتيكي وذهني واضح للفريق الكتالوني، الذي لم يكتفِ بالاستحواذ، بل فرض ضغطًا عاليًا منع خصمه من تهديد مرمى الحارس تشيزني.

وعلى الصعيد البدني، أظهر لاعبو برشلونة تفوقًا لافتًا، بعدما قطعوا مسافة إجمالية بلغت 108 كيلومترات خلال المباراة، مقابل 98 كيلومترًا فقط لريال مدريد، في ثاني أقل رقم للفريق الملكي هذا الموسم. وأبرزت الصحيفة هذا الفارق باعتباره مؤشرًا إضافيًا على تفوّق برشلونة في مختلف جوانب اللقاء.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد خصمه مايوركا الأربعاء، فيما يلتقي برشلونة مع إسبانيول مساء الخميس، في فرصة لحسم اللقب حال تعثر الميرينغي أو فوز البلوغرانا في ديربي كتالونيا. 
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