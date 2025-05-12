رسميًا.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
، اليوم الإثنين، تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي
مديراً فنياً للمنتخب البرازيلي الأول حتى نهائيات كأس العالم
2026.
وسيشكّل أنشيلوتي
(65 عاماً)، الذي لا يزال يشرف حالياً على تدريب ريال مدريد الإسباني
، أول مدرب أجنبي بعقد دائم يتولى قيادة "السيليساو" منذ أكثر من قرن.
وبحسب البيان الرسمي، سيتولى أنشيلوتي مهمته رسمياً اعتباراً من 26 أيار الجاري، أي بعد ختام الدوري الإسباني
، على أن يقود البرازيل
في أولى مبارياتها أمام الإكوادور
في الخامس من حزيران ضمن تصفيات كأس العالم، ثم أمام الباراغواي في ساو باولو
بعد خمسة أيام.
ورغم النجاحات التي حققها أنشيلوتي خلال فترتيه مع ريال مدريد
، إذ حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلا أن الموسم الحالي شهد تراجعاً في النتائج، أبرزها الخسارة الأخيرة أمام برشلونة
4-3 في كلاسيكو
الجولة 35 من الدوري الإسباني، ما أنهى عملياً آمال الفريق في الظفر بلقب "الليغا".
وتعد هذه الهزيمة الرابعة توالياً لأنشيلوتي أمام برشلونة، مما زاد من التكهنات حول قرب مغادرته للنادي الملكي، لا سيما مع اقتصار إنجازات الموسم على كأس السوبر الأوروبي
.
وفي المقابل، برز اسم تشابي
ألونسو، نجم ريال مدريد
السابق والمدرب الحالي لباير ليفركوزن
، كأقوى المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة الفريق الملكي
، خاصة بعد إعلان رحيله عن النادي الألماني عقب موسم رائع تُوّج خلاله بلقب البوندسليغا ونتائج مبهرة أوروبياً.