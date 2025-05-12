Advertisement

رياضة

رسميًا.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1359387-638826685385842249.jpg
Doc-P-1359387-638826685385842249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للمنتخب البرازيلي الأول حتى نهائيات كأس العالم 2026.
Advertisement

وسيشكّل أنشيلوتي (65 عاماً)، الذي لا يزال يشرف حالياً على تدريب ريال مدريد الإسباني، أول مدرب أجنبي بعقد دائم يتولى قيادة "السيليساو" منذ أكثر من قرن.

وبحسب البيان الرسمي، سيتولى أنشيلوتي مهمته رسمياً اعتباراً من 26 أيار الجاري، أي بعد ختام الدوري الإسباني، على أن يقود البرازيل في أولى مبارياتها أمام الإكوادور في الخامس من حزيران ضمن تصفيات كأس العالم، ثم أمام الباراغواي في ساو باولو بعد خمسة أيام.

ورغم النجاحات التي حققها أنشيلوتي خلال فترتيه مع ريال مدريد، إذ حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلا أن الموسم الحالي شهد تراجعاً في النتائج، أبرزها الخسارة الأخيرة أمام برشلونة 4-3 في كلاسيكو الجولة 35 من الدوري الإسباني، ما أنهى عملياً آمال الفريق في الظفر بلقب "الليغا".

وتعد هذه الهزيمة الرابعة توالياً لأنشيلوتي أمام برشلونة، مما زاد من التكهنات حول قرب مغادرته للنادي الملكي، لا سيما مع اقتصار إنجازات الموسم على كأس السوبر الأوروبي.

وفي المقابل، برز اسم تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لباير ليفركوزن، كأقوى المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة الفريق الملكي، خاصة بعد إعلان رحيله عن النادي الألماني عقب موسم رائع تُوّج خلاله بلقب البوندسليغا ونتائج مبهرة أوروبياً.
مواضيع ذات صلة
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
lebanon 24
12/05/2025 18:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارة ريال مدريد... هل يُصبح أنشيلوتي مُدرب مُنتخب البرازيل؟
lebanon 24
12/05/2025 18:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. نيمار خارج قائمة منتخب البرازيل
lebanon 24
12/05/2025 18:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيتولى أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي؟
lebanon 24
12/05/2025 18:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:19 | 2025-05-12
09:03 | 2025-05-12
07:47 | 2025-05-12
07:03 | 2025-05-12
06:33 | 2025-05-12
05:34 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24