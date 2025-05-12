رسميًا.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل

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أعلن الاتحاد البرازيلي ، اليوم الإثنين، تعيين المدرب مديراً فنياً للمنتخب البرازيلي الأول حتى نهائيات 2026.وسيشكّل (65 عاماً)، الذي لا يزال يشرف حالياً على تدريب ، أول مدرب أجنبي بعقد دائم يتولى قيادة "السيليساو" منذ أكثر من قرن.وبحسب البيان الرسمي، سيتولى أنشيلوتي مهمته رسمياً اعتباراً من 26 أيار الجاري، أي بعد ختام ، على أن يقود في أولى مبارياتها أمام في الخامس من حزيران ضمن تصفيات كأس العالم، ثم أمام الباراغواي في بعد خمسة أيام.ورغم النجاحات التي حققها أنشيلوتي خلال فترتيه مع ، إذ حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلا أن الموسم الحالي شهد تراجعاً في النتائج، أبرزها الخسارة الأخيرة أمام 4-3 في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ما أنهى عملياً آمال الفريق في الظفر بلقب "الليغا".وتعد هذه الهزيمة الرابعة توالياً لأنشيلوتي أمام برشلونة، مما زاد من التكهنات حول قرب مغادرته للنادي الملكي، لا سيما مع اقتصار إنجازات الموسم على .وفي المقابل، برز اسم ألونسو، نجم السابق والمدرب الحالي لباير ، كأقوى المرشحين لخلافة أنشيلوتي في قيادة ، خاصة بعد إعلان رحيله عن النادي الألماني عقب موسم رائع تُوّج خلاله بلقب البوندسليغا ونتائج مبهرة أوروبياً.