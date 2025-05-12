"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟

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أثارت العرّافة الشهيرة "موني فيدينتي" جدلاً واسعًا بتصريحاتها، التي زعمت فيها أن نجم في طريقه للانفصال عن زوجته خلال عام 2025.وادّعت فيدينتي أن علاقة تمر بمرحلة توتر متصاعد، مشيرة إلى أن أنتونيلا "لم تعد قادرة على تحمّله"، في حين يمر ، بحسب قولها، بعلاقة عاطفية جديدة مع امرأة أرجنتينية، وأضافت: "الشخص الذي سينفصل هو ميسي".تصريحات العرّافة أعادت إشعال ، خاصة في ظل شهرة ميسي وأنتونيلا كثنائي مثالي وواحد من أكثر الأزواج استقرارًا في عالم الرياضة، حيث تعود جذور علاقتهما إلى الطفولة في مدينة روزاريو الأرجنتينية، وتوجت بالزواج عام 2017، وقد أنجبا ثلاثة أطفال: ، ماتيو، وسيرو.رغم عدم صدور أي تعليق من ميسي أو أنتونيلا على تلك المزاعم، فإن العرّافة الكوبية تحظى بمتابعة كبيرة، خصوصًا بعد ادعائها سابقًا التنبؤ بزلزال في 2023، وهو ما منحها مصداقية لدى بعض المتابعين. لكن في المقابل، يشكك كثيرون في دقة تنبؤاتها ويعتبرونها مجرد محاولات للفت الأنظار.يُذكر أن هذه التوقعات ليست جديدة، إذ جرى تداولها قبل أشهر، لكنها عادت للظهور مؤخرًا بشكل مكثف على منصات التواصل، دون أن يطرأ أي تأكيد أو نفي من ميسي أو من المقربين منه. (ارم نيوز)