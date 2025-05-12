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رياضة
"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟
Lebanon 24
12-05-2025
|
16:00
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أثارت العرّافة
الكوبية
الشهيرة "موني فيدينتي" جدلاً واسعًا بتصريحاتها، التي زعمت فيها أن نجم
كرة القدم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
في طريقه للانفصال عن زوجته
أنتونيلا روكوزو
خلال عام 2025.
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وادّعت فيدينتي أن علاقة
الثنائي
تمر بمرحلة توتر متصاعد، مشيرة إلى أن أنتونيلا "لم تعد قادرة على تحمّله"، في حين يمر
ميسي
، بحسب قولها، بعلاقة عاطفية جديدة مع امرأة أرجنتينية، وأضافت: "الشخص الذي سينفصل هو ميسي".
تصريحات العرّافة أعادت إشعال
مواقع التواصل الاجتماعي
، خاصة في ظل شهرة ميسي وأنتونيلا كثنائي مثالي وواحد من أكثر الأزواج استقرارًا في عالم الرياضة، حيث تعود جذور علاقتهما إلى الطفولة في مدينة روزاريو الأرجنتينية، وتوجت بالزواج عام 2017، وقد أنجبا ثلاثة أطفال:
تياغو
، ماتيو، وسيرو.
رغم عدم صدور أي تعليق من ميسي أو أنتونيلا على تلك المزاعم، فإن العرّافة الكوبية تحظى بمتابعة كبيرة، خصوصًا بعد ادعائها سابقًا التنبؤ بزلزال
اليابان
في 2023، وهو ما منحها مصداقية لدى بعض المتابعين. لكن في المقابل، يشكك كثيرون في دقة تنبؤاتها ويعتبرونها مجرد محاولات للفت الأنظار.
يُذكر أن هذه التوقعات ليست جديدة، إذ جرى تداولها قبل أشهر، لكنها عادت للظهور مؤخرًا بشكل مكثف على منصات التواصل، دون أن يطرأ أي تأكيد أو نفي من ميسي أو من المقربين منه. (ارم نيوز)
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