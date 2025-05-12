لامين يامال ينتقد بيلنغهام في منشور على إنستغرام

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سخر ، موهبة ، من النجم الإنجليزي ، لاعب ، عبر منشور من أربع كلمات على "إنستغرام"، بعدما قاد إلى هزيمة الفريق العاصمي، .وسجل الشاب البالغ من العمر 17 عاما هدفا في فوز فريقه 4-3 على ضمن منافسات .وتمكن برشلونة من توسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة جدول الترتيب قبل ثلاثة مباريات فقط من نهاية الدوري.وبعد المباراة، استفز الدولي الإسباني لاعب ريال مدريد في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، بعدما نشر الجناح صورة لنفسه وهو يحتفل بهدفه، مصحوبة بتعليق: مم، ريان سجل، لا تنس الإعجاب بهذه أيضا.يشير الجزء الأول من التسمية التوضيحية إلى لقاء سابق انتشر على نطاق واسع مع بعض الفتيات والذين لم يعرفوا اسم يامال في الواقع، مما دفعه إلى إخبارهم بأنه "ريان".لكن الجزء الثاني كان بمثابة هجوم واضح على بعد تصرفاته الغريبة على "إنستغرام" الأسبوع الماضي.أبدى بيلنغهام وسيرجيو ، أسطورة ريال مدريد، إعجابهما بمنشور ، بعد أن قاد إلى إقصاء برشلونة، من نصف نهائي ، عقب مباراة مثيرة.وسارع المعجبون إلى الرد على تعليق يامال الساخر على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)