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رياضة

لامين يامال ينتقد بيلنغهام في منشور على إنستغرام

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:00
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سخر لامين يامال، موهبة برشلونة، من النجم الإنجليزي جود بيلنغهام، لاعب ريال مدريد، عبر منشور من أربع كلمات على "إنستغرام"، بعدما قاد النادي الكاتالوني إلى هزيمة الفريق العاصمي، يوم الأحد.
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وسجل الشاب البالغ من العمر 17 عاما هدفا في فوز فريقه 4-3 على ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتمكن برشلونة من توسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة جدول الترتيب قبل ثلاثة مباريات فقط من نهاية الدوري.

وبعد المباراة، استفز الدولي الإسباني لاعب ريال مدريد في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، بعدما نشر الجناح صورة لنفسه وهو يحتفل بهدفه، مصحوبة بتعليق: مم، ريان سجل، لا تنس الإعجاب بهذه أيضا.

يشير الجزء الأول من التسمية التوضيحية إلى لقاء سابق انتشر على نطاق واسع مع بعض الفتيات والذين لم يعرفوا اسم يامال في الواقع، مما دفعه إلى إخبارهم بأنه "ريان".

لكن الجزء الثاني كان بمثابة هجوم واضح على بيلنغهام بعد تصرفاته الغريبة على "إنستغرام" الأسبوع الماضي.

أبدى بيلنغهام وسيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد، إعجابهما بمنشور أليساندرو باستوني، بعد أن قاد إنتر إلى إقصاء برشلونة، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب مباراة مثيرة.

وسارع المعجبون إلى الرد على تعليق يامال الساخر على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)
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