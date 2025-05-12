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رياضة
"اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
12-05-2025
|
23:00
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" الحكم الروماني استيفان كوفاكس لإدارة مباراة نهائي
دوري أبطال أوروبا
لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.
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وذكر "اليويفا" في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين، أن كوفاكس سيتولى إدارة النهائي الذي يجمع بين
إنتر
ميلان
الإيطالي
وباريس
سان جيرمان
الفرنسي في 31
مايو
الجاري في مدينة ميونخ
الألمانية
.
ويضم الطاقم التحكيمي لمباراة نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
حكام الفيديو من
هولندا
ومساعدين من
البرتغال
.
وسبق للحكم كوفاكس إدارة مواجهة مهمة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري والتي جمعت بين
باريس سان جيرمان
وليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر.
وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا هو النهائي القاري الثالث الذي يديره الحكم الروماني، الذي تولى إدارة نهائي
الدوري الأوروبي
الموسم الماضي بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، وكذلك نهائي دوري المؤتمر عام 2022 والذي فاز به
روما
الإيطالي على حساب فينورد
الهولندي
. (روسيا اليوم)
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