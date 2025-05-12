"اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisement

اختار "يويفا" الحكم الروماني استيفان كوفاكس لإدارة مباراة نهائي لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.وذكر "اليويفا" في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين، أن كوفاكس سيتولى إدارة النهائي الذي يجمع بين وباريس الفرنسي في 31 الجاري في مدينة ميونخ .ويضم الطاقم التحكيمي لمباراة نهائي أبطال حكام الفيديو من ومساعدين من .وسبق للحكم كوفاكس إدارة مواجهة مهمة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري والتي جمعت بين وليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر.وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا هو النهائي القاري الثالث الذي يديره الحكم الروماني، الذي تولى إدارة نهائي الموسم الماضي بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، وكذلك نهائي دوري المؤتمر عام 2022 والذي فاز به الإيطالي على حساب فينورد . (روسيا اليوم)