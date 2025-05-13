سان جيرمان يقلب الطاولة على مبابي.. ويطالب بتعويض خيالي!

كشفت تقارير صحفية أن طالبت لاعب الفريق السابق والمنضم حاليا إلى بدفع تعويضات مالية ضخمة خلال الجلسات القضائية الجارية بين الطرفين.

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وتأتي هذه المطالبات في إطار نزاع قانوني قائم بين واللاعب الفرنسي، الذي يطالب بدوره بالحصول على مستحقات مالية تقدر بـ55 مليون ، تشمل رواتب متأخرة ومكافآت لم يتسلمها قبل رحيله.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" ، طالب محامو خلال إحدى الجلسات بالحصول على تعويض مالي قدره 98 مليون يورو، مشيرين إلى أن النادي حاول على مدار عام كامل تسوية الخلاف بشكل ودي، إلا أن اللاعب رفض الحلول المقترحة وأصر على مواقفه التي اعتبرت مضرة بمصالح النادي.



ويشار إلى أن مبلغ التعويض الذي يطالب به يعادل نحو 3 أضعاف راتب مبابي الحالي مع ، الذي يبلغ حوالي 31 مليون يورو سنويا.



يذكر أن سان جيرمان يعيش فترة ازدهار بعد رحيل مبابي، حيث بلغ نهائي للمرة الثانية في تاريخه، كما حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وسط أداء قوي ومتوازن على أرضية الملعب.



من المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية في 26 الجاري، ما قد يضع حدا للجدل القائم بين الطرفين.



ورغم تألق مبابي مؤخرا مع ريال مدريد، خاصة بعد تسجيله "هاتريك" في شباك ، فإن آماله في تحقيق لقب هذا الموسم باتت ضئيلة.



ويستعد لمواجهة ضمن الجولة 36، في مباراة قد تكون حاسمة لحسم اللقب لصالح برشلونة في حال تعثر "الميرينغي".