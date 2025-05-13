سان جيرمان يقلب الطاولة على مبابي.. ويطالب بتعويض خيالي!

وتأتي هذه المطالبات في إطار نزاع قانوني قائم بين النادي الباريسي
واللاعب الفرنسي، الذي يطالب بدوره بالحصول على مستحقات مالية تقدر بـ55 مليون يورو
، تشمل رواتب متأخرة ومكافآت لم يتسلمها قبل رحيله.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية
، طالب محامو باريس سان جيرمان
خلال إحدى الجلسات بالحصول على تعويض مالي قدره 98 مليون يورو، مشيرين إلى أن النادي حاول على مدار عام كامل تسوية الخلاف بشكل ودي، إلا أن اللاعب رفض الحلول المقترحة وأصر على مواقفه التي اعتبرت مضرة بمصالح النادي.
ويشار إلى أن مبلغ التعويض الذي يطالب به سان جيرمان
يعادل نحو 3 أضعاف راتب مبابي الحالي مع ريال مدريد
، الذي يبلغ حوالي 31 مليون يورو سنويا.
يذكر أن باريس
سان جيرمان يعيش فترة ازدهار بعد رحيل مبابي، حيث بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الثانية في تاريخه، كما حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وسط أداء قوي ومتوازن على أرضية الملعب.
من المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية في 26 مايو
الجاري، ما قد يضع حدا للجدل القائم بين الطرفين.
ورغم تألق مبابي مؤخرا مع ريال مدريد، خاصة بعد تسجيله "هاتريك" في شباك برشلونة
، فإن آماله في تحقيق لقب الدوري الإسباني
هذا الموسم باتت ضئيلة.
ويستعد الفريق الملكي
لمواجهة ريال مايوركا
ضمن الجولة 36، في مباراة قد تكون حاسمة لحسم اللقب لصالح برشلونة في حال تعثر "الميرينغي".