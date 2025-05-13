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رياضة

هالاند: لم أكن على المستوى المطلوب ولم أقدم ما يكفي لمساعدة الفريق

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:50
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أقر اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند أن مانشستر سيتي افتقد "الرغبة الحقيقية" خلال موسم 2024-2025، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
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وفي تصريحات نقلتها صحيفة The Daily Mail، قال هالاند: "يمكن إيجاد الأعذار، مثل الإصابات الكثيرة وفي توقيتات حرجة، لكن في النهاية الحقيقة أننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. افتقرنا إلى الجوع الذي ميزنا في المواسم الماضية. أنا شخصيا لم أكن على المستوى المطلوب، ولم أقدم ما يكفي لمساعدة الفريق".

وأضاف مهاجم السيتي: "النادي وضع معايير مرتفعة للغاية، ولهذا يعتبر هذا الموسم كارثيا مقارنة بتلك التوقعات. علينا أن نستعيد الروح القتالية والعزيمة في موسم 2025-2026". (روسيا اليوم)
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