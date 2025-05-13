هالاند: لم أكن على المستوى المطلوب ولم أقدم ما يكفي لمساعدة الفريق

Advertisement

أقر اللاعب أن افتقد "الرغبة الحقيقية" خلال موسم 2024-2025، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.وفي تصريحات نقلتها صحيفة The Daily Mail، قال : "يمكن إيجاد الأعذار، مثل الإصابات الكثيرة وفي توقيتات حرجة، لكن في النهاية الحقيقة أننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. افتقرنا إلى الجوع الذي ميزنا في المواسم الماضية. أنا شخصيا لم أكن على المستوى المطلوب، ولم أقدم ما يكفي لمساعدة الفريق".وأضاف مهاجم السيتي: "النادي وضع معايير مرتفعة للغاية، ولهذا يعتبر هذا الموسم كارثيا مقارنة بتلك التوقعات. علينا أن نستعيد الروح القتالية والعزيمة في موسم 2025-2026". (روسيا اليوم)