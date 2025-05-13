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رياضة

من الدوري الإنكليزي... عين ريال مدريد على هذا اللاعب الشاب

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:16
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يواصل دين هويسن خطواته في سبيل الانضمام لصفوف ريال مدريد، فمع تبقي مباراتين فقط في موسمه الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز، الذي عزز مكانته بين لاعبي النخبة، يبدو أن انتقاله إلى أحد أفضل الفرق في القارة الأوروبية أصبح مسألة وقت فقط.
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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن بعض كبرى أندية "البريميير ليغ" بدأت في التواصل مع والد اللاعب الشاب للتعرف على خطط قلب الدفاع، كما أقدم ريال مدريد على الخطوة عينها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هويسن أبدى ميله للانتقال لصفوف النادي "الملكي"، واستعداده للتخلي عن العروض التي جاءته من فرق مثل تشيلسي. (الامارات 24)
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