بسبب بيلنغهام... رودريغو قرّر الرحيل عن ريال مدريد!

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كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي قرر عدم الاستمرار مع والرحيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب عدم شعوره بأنه "غير مرغوب فيه" مقارنة بزميله الإنكليزي .وأفادت صحيفة "ماركا" أن الضجة الإعلامية المحيطة ببيلنغهام والفرنسي جعلت رودريغو يشعر بأنه غير مرغوب فيه في ، حيث كان يأمل اللاعب سابقًا في مشاركة الدور القيادي إلى جانب مواطنه البرازيلي . (العربية)