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رياضة
بسبب بيلنغهام... رودريغو قرّر الرحيل عن ريال مدريد!
Lebanon 24
13-05-2025
|
10:32
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كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي
رودريغو
قرر عدم الاستمرار مع
ريال مدريد
والرحيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب عدم شعوره بأنه "غير مرغوب فيه" مقارنة بزميله الإنكليزي
جود بيلنغهام
.
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وأفادت صحيفة "ماركا" أن الضجة الإعلامية المحيطة ببيلنغهام والفرنسي
كيليان مبابي
جعلت رودريغو يشعر بأنه غير مرغوب فيه في
ريال
مدريد
، حيث كان يأمل اللاعب سابقًا في مشاركة الدور القيادي إلى جانب مواطنه البرازيلي
فينيسيوس جونيور
. (العربية)
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