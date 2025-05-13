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رياضة

بسبب بيلنغهام... رودريغو قرّر الرحيل عن ريال مدريد!

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:32
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كشفت تقارير صحافية أن البرازيلي رودريغو قرر عدم الاستمرار مع ريال مدريد والرحيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب عدم شعوره بأنه "غير مرغوب فيه" مقارنة بزميله الإنكليزي جود بيلنغهام.
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وأفادت صحيفة "ماركا" أن الضجة الإعلامية المحيطة ببيلنغهام والفرنسي كيليان مبابي جعلت رودريغو يشعر بأنه غير مرغوب فيه في ريال مدريد، حيث كان يأمل اللاعب سابقًا في مشاركة الدور القيادي إلى جانب مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور. (العربية)
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