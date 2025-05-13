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رياضة

انتصار حاسم لـ"الصفاء" يعيده إلى صدارة الترتيب

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:00
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 استرد "الصفاء" صدارة الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم بفارق الاهداف عن "الانصار"، بفوزه على "النجمة" 2 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الساسة من "سداسية الأوائل".
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وسجل ل"الصفاء" حسين حيدر وغي انترز في الدقيقتين 14 و 45 + 3 من "بنالتي". ول"النجمة" ربيع عطايا في الدقيقة 62. (الوكالة الوطنية)
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