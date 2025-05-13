Advertisement

استرد " " صدارة ال65 بفارق الاهداف عن " "، بفوزه على "النجمة" 2 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في في ، في ختام المرحلة الساسة من "سداسية الأوائل".وسجل ل"الصفاء" وغي انترز في الدقيقتين 14 و 45 + 3 من "بنالتي". ول"النجمة" في الدقيقة 62. (الوكالة الوطنية)