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رياضة

الأهلي يعبر محطة سيراميكا ويبتعد بصدارة الدوري المصري

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:00
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ابتعد فريق الأهلي في تبوئه صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة البطولة، اليوم الثلاثاء.
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وسجل الجناح المغربي أشرف بن شرقي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 20.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 52 نقطة محققا فوزه الرابع على التوالي ليبتعد في تبوئه مركز الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي سيلاقي الزمالك ثالث الترتيب (41 نقطة) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أما سيراميكا فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله مع الزمالك 2-2 في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس. (روسيا اليوم)
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