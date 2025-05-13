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رياضة
الأهلي يعبر محطة سيراميكا ويبتعد بصدارة الدوري المصري
Lebanon 24
13-05-2025
|
23:00
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ابتعد فريق الأهلي في تبوئه صدارة الدوري المصري الممتاز
لكرة القدم
بفوز صعب على مضيفه سيراميكا
كليوباترا
بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة البطولة، اليوم الثلاثاء.
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وسجل الجناح
المغربي
أشرف بن شرقي
هدف الأهلي الوحيد في
الدقيقة 20
.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 52 نقطة محققا فوزه الرابع على التوالي ليبتعد في تبوئه مركز الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي سيلاقي
الزمالك
ثالث الترتيب (41 نقطة) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
أما سيراميكا فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله مع الزمالك 2-2 في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس. (روسيا اليوم)
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