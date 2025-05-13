الأهلي يعبر محطة سيراميكا ويبتعد بصدارة الدوري المصري

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ابتعد فريق الأهلي في تبوئه صدارة الدوري المصري الممتاز بفوز صعب على مضيفه سيراميكا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة البطولة، اليوم الثلاثاء.وسجل الجناح هدف الأهلي الوحيد في .ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 52 نقطة محققا فوزه الرابع على التوالي ليبتعد في تبوئه مركز الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي سيلاقي ثالث الترتيب (41 نقطة) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.أما سيراميكا فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله مع الزمالك 2-2 في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس. (روسيا اليوم)