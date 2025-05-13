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رياضة

في مباراته الأولى مع البرتغال.. أداء كارثي لابن رونالدو

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:20
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خاض كريستيانو رونالدو جونيور، الابن الأكبر لأسطورة كرة القدم، مباراته الأولى مع منتخب البرتغال، الإثنين.
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وقدم ابن رونالدو أداء متواضعا جدا، في مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، أمام المنتخب الياباني.
ودخل جونيور في الشوط الثاني، أمام أنظار جدته والدة رونالدو، ولكنه كان سيئا بشكل عام في مراحل مختلفة من المباراة التي انتصرت فيها البرتغال على اليابان بنتيجة 4-1.
وأقلقت بداية جونيور مع منتخب البرتغال، عشاق كريستيانو رونالدو، الذين يعقدون آمالا كبيرة على ابنه كي يكون خليفته في الملاعب.

ووفقا لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد مرر جونيور تمريرتين صحيحتين فقط في المباراة، من أصل 13 محاولة تمرير.

كما لم ينجح بالقيام في أي مراوغة، أو أي التحام على الكرة.

يذكر أن جونيور يبلغ من العمر 14 عاما، وكان مشاركا في أكاديميات الكرة ليوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد، عندما كان والده لاعبا في تلك الأندية.
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