في مباراته الأولى مع البرتغال.. أداء كارثي لابن رونالدو



Advertisement



وقدم ابن أداء متواضعا جدا، في مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، أمام المنتخب الياباني. خاض ، الابن الأكبر لأسطورة ، مباراته الأولى مع منتخب ، الإثنين.وقدم ابن أداء متواضعا جدا، في مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما، أمام المنتخب الياباني.

ودخل جونيور في الشوط الثاني، أمام أنظار جدته والدة رونالدو، ولكنه كان سيئا في مراحل مختلفة من المباراة التي انتصرت فيها البرتغال على بنتيجة 4-1.

وأقلقت بداية جونيور مع منتخب البرتغال، عشاق كريستيانو رونالدو، الذين يعقدون آمالا كبيرة على ابنه كي يكون خليفته في الملاعب.



ووفقا لحسابات على ، فقد مرر جونيور تمريرتين صحيحتين فقط في المباراة، من أصل 13 محاولة تمرير.



كما لم ينجح بالقيام في أي مراوغة، أو أي التحام على .



يذكر أن جونيور يبلغ من العمر 14 عاما، وكان مشاركا في أكاديميات الكرة ليوفنتوس ومانشستر وريال ، عندما كان والده لاعبا في تلك الأندية.