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رياضة
كيف يرفع برشلونة لقب "الليغا" الليلة دون أن يلعب؟
Lebanon 24
14-05-2025
|
10:03
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تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "
سانتياغو
برنابيو"، حيث يخوض فريق
ريال مدريد
مواجهة هامة أمام ضيفه
مايوركا
في إطار منافسات الجولة الـ36 من
الدوري الإسباني
.
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وسيكون
برشلونة
"متفرجا"، لكنه مرشح بقوة للتتويج باللقب حال تعثر غريمه التقليدي
ريال
مدريد
الليلة.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 82 متقدما بفارق 7 نقاط عن
الريال
مع تبقي ثلاث جولات.
في حال تعثر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة أمام مايوركا فهذا يعني تتويج برشلونة بلقب "الليغا" رسميا حتى دون أن يلعب مباراة الجولة الـ36 ضد
إسبانيول
غدا الخميس في
ديربي
كتالونيا.
وفي صورة خسارة ريال مدريد أمام مايوركا اليوم، فإن أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل إليه "الميرينغي" حتى بنهاية الموسم هو 81 نقطة، أي نقطة واحدة فقط أقل من رصيد برشلونة الحالي الذي يبلغ 82 نقطة، مما يعني تتويج "البارسا" رسميا باللقب دون الحاجة لخوض مباراته ضد إسبانيول.
أما إذا اكتفى ريال مدريد بالتعادل أمام مايوركا، ثم فاز في الجولتين الأخيرتين، فسيصل رصيده إلى 82 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة الحالي. في هذه الحالة، سيتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال الموسم، والتي يتفوق فيها برشلونة بشكل كبير، ليمنح اللقب للفريق الكتالوني.
أما فوز ريال مدريد على مايوركا فيعني إمكانية احتفال لاعبي برشلونة باللقب على
ملعب إسبانيول
شريطة تحقيق الفوز على المنافس الكتالوني.
وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن ذلك سيعيد تكرارا لسيناريو قبل موسمين حين توج برشلونة بقيادة المدرب السابق
تشافي هيرنانديز
بلقب الليغا على ملعب إسبانيول بالتحديد بعد الفوز بنتيجة 4-2. (روسيا اليوم)
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