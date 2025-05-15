حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح.. وهذا ما فعله مبابي

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ولم يسبق لنجم أن توج بالحذاء الذهبي الأوروبي، بالرغم من اقترابه من الصدارة في مواسم عدة. يبدو أن حلم "الحذاء الذهبي " بدأ يتلاشى بالنسبة للنجم ، الي كان مرشحا بنسبة كبيرة لتحقيق الجائزة التي استعصت عليه طوال مسيرته.ولم يسبق لنجم أن توج بالحذاء الذهبي الأوروبي، بالرغم من اقترابه من الصدارة في مواسم عدة.

وكان متصدرا ترتيب الهدافين في دوريات ، برصيد 28 هدفا بالدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أنه عانى من تهديفي غريب، حيث سجل هدفا واحدا في آخر 7 مباريات بالدوري.



في هذه الفترة، تألق المهاجم فيكتور غويكيريس، هداف الدوري مع سبورتنغ لشبونة، والذي تتابعه كبرى أندية البريميرليغ.



ويتصدر غويكيريس قائمة هدافي أوروبا برصيد 38 هدفا، يليه صلاح برصيد 28 هدفا، لكن الأهداف في الدوري البرتغالي تحسب بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في ، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.



هذا يعني أن صلاح يحتاج لهدف لتجاوز غويكيريس.



ومساء الأربعاء، دخل النجم الفرنسي إلى السباق، عندما وصل للهدف 28 له في ، معادلا حصيلة صلاح.



ويتبقى لصلاح ومبابي مباراتين في الدوري، ويبدو أن مبابي أكثر ترشيحا لتسجيل الأهداف، نظرا للأداء في الفترة الأخيرة.



أما غويكيريس، فلديه مباراة أخيرة، ويأمل أن يسجل فيها ليبتعد عن صلاح ومبابي.