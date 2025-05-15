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رياضة

حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح.. وهذا ما فعله مبابي

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:00
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يبدو أن حلم "الحذاء الذهبي الأوروبي" بدأ يتلاشى بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، الي كان مرشحا بنسبة كبيرة لتحقيق الجائزة التي استعصت عليه طوال مسيرته.
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ولم يسبق لنجم ليفربول أن توج بالحذاء الذهبي الأوروبي، بالرغم من اقترابه من الصدارة في مواسم عدة.
وكان محمد صلاح متصدرا ترتيب الهدافين في دوريات أوروبا، برصيد 28 هدفا بالدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أنه عانى من صيام تهديفي غريب، حيث سجل هدفا واحدا في آخر 7 مباريات بالدوري.

في هذه الفترة، تألق المهاجم السويدي فيكتور غويكيريس، هداف الدوري البرتغالي مع سبورتنغ لشبونة، والذي تتابعه كبرى أندية البريميرليغ.

ويتصدر غويكيريس قائمة هدافي أوروبا برصيد 38 هدفا، يليه صلاح برصيد 28 هدفا، لكن الأهداف في الدوري البرتغالي تحسب بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في إنجلترا، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

هذا يعني أن صلاح يحتاج لهدف لتجاوز غويكيريس.

ومساء الأربعاء، دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى السباق، عندما وصل للهدف 28 له في الدوري الإسباني، معادلا حصيلة صلاح.

ويتبقى لصلاح ومبابي مباراتين في الدوري، ويبدو أن مبابي أكثر ترشيحا لتسجيل الأهداف، نظرا للأداء في الفترة الأخيرة.

أما غويكيريس، فلديه مباراة أخيرة، ويأمل أن يسجل فيها ليبتعد عن صلاح ومبابي.
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