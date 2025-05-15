الدكتور يكشف: رونالدو وبنزيمة خلف بقاء صلاح مع ليفربول

كشف الدكتور مدير الأبحاث السابق في عن تفاصيل تجديد عقد نجم الفريق ، مشيراً إلى أن أرقام لاعب النصر السعودي وزميله مهاجم كانت سبباً رئيسياً في إبقاء النجم المصري لعامين مقبلين.

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وجدد صلاح تعاقده مع الشهر الماضي بعد أشهر من التكهنات برحيله بعيداً عن النادي الأحمر الذي قاده قبل أسبوعين للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية خلال آخر 5 سنوات.



وقال غراهام عبر منصة "الأداء العالي": عرض علي النادي موضوع تجديد عقد محمد صلاح لموسمين، وقلت أنه لاعب رائع لكن تقدم به العمر، وهو يلعب في مركز يحتاج إلى أن يكون اللاعب أصغر وأكثر نشاطاً، كان ردي أنه من الأفضل عدم التجديد وإنفاق المال في تعزيز جديد.

وواصل: كانت وجهة نظري هي أن صلاح قد يؤدي جيداً في موسمه الأول لكن علينا التفكير بالموسم الثاني، قلت من الأفضل أننا نتعاقد مع لاعب صغير ربما لا يملك جودة محمد الآن لكنه سيتطور وسيتحسن مستواه في .



وسجل محمد صلاح 28 هدفاً خلال الموسم الحالي ليواصل صدارته لهدافي ليفربول في كل موسم ارتدى به القميص الأحمر، وأصبح قريباً من الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي ويعادل الأسطورة الفرنسي بعدد مرات الفوز.



وزاد غراهام: بدأت البحث ودراسة الأمر وتفاجأت عندما قارنت صلاح بمجموعة من اللاعبين مثل كريستيانو وكريم بنزيمة وروبرت ، كلهم يلعبون 3000 دقيقة أو أكثر بالإضافة إلى أنهم استمروا في اللعب لسنوات، حينها قلت لنفسي "لم أتوقع ذلك" وأرسلت بريداً إلكترونيا بكافة التفاصيل لإدارة النادي ليعرفوا أنه ليس من السيئ تمديد عقد النجم المصري.



وسجل محمد صلاح 87 هدفاً منذ وقع عقده السابق صيف 2022 وحتى الإمضاء على الجديد الشهر الماضي ليؤكد أهميته بالنسبة لليفربول الذي أصبح المصري رابع هدافيه عبر التاريخ.