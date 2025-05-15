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رياضة

الدكتور يكشف: رونالدو وبنزيمة خلف بقاء صلاح مع ليفربول

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:00
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كشف الدكتور إيان غراهام مدير الأبحاث السابق في نادي ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل تجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح، مشيراً إلى أن أرقام كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وزميله كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة كانت سبباً رئيسياً في إبقاء النجم المصري لعامين مقبلين.
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وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول الشهر الماضي بعد أشهر من التكهنات برحيله بعيداً عن النادي الأحمر الذي قاده قبل أسبوعين للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية خلال آخر 5 سنوات.

وقال غراهام عبر منصة "الأداء العالي": عرض علي النادي موضوع تجديد عقد محمد صلاح لموسمين، وقلت أنه لاعب رائع لكن تقدم به العمر، وهو يلعب في مركز يحتاج إلى أن يكون اللاعب أصغر وأكثر نشاطاً، كان ردي أنه من الأفضل عدم التجديد وإنفاق المال في تعزيز جديد.
وواصل: كانت وجهة نظري هي أن صلاح قد يؤدي جيداً في موسمه الأول لكن علينا التفكير بالموسم الثاني، قلت من الأفضل أننا نتعاقد مع لاعب صغير ربما لا يملك جودة محمد الآن لكنه سيتطور وسيتحسن مستواه في المستقبل.

وسجل محمد صلاح 28 هدفاً خلال الموسم الحالي ليواصل صدارته لهدافي ليفربول في كل موسم ارتدى به القميص الأحمر، وأصبح قريباً من الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي ويعادل الأسطورة الفرنسي تيري هنري بعدد مرات الفوز.

وزاد غراهام: بدأت البحث ودراسة الأمر وتفاجأت عندما قارنت صلاح بمجموعة من اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي، كلهم يلعبون 3000 دقيقة أو أكثر بالإضافة إلى أنهم استمروا في اللعب لسنوات، حينها قلت لنفسي "لم أتوقع ذلك" وأرسلت بريداً إلكترونيا بكافة التفاصيل لإدارة النادي ليعرفوا أنه ليس من السيئ تمديد عقد النجم المصري.

وسجل محمد صلاح 87 هدفاً منذ وقع عقده السابق صيف 2022 وحتى الإمضاء على الجديد الشهر الماضي ليؤكد أهميته بالنسبة لليفربول الذي أصبح المصري رابع هدافيه عبر التاريخ.
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