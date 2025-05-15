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رياضة

لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:10
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تصدّرت صورة مالك نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي، الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، برفقة مدرب الفريق نونو إسبيريتو سانتو، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لكن ليس لأسباب رياضية فقط.
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فبينما كان ماريناكيس يوجّه انتقادات علنية لمدرب الفريق عقب نهاية المباراة، لاحظت عدسات المصورين تفصيلا بسيطا أثار موجة واسعة من التعليقات: الرجل الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات لا يزال يستخدم هاتفا قديما من طراز "آيفون 8"، إلى جانب سماعات سلكية، في مشهد وصفه البعض بـ"غير المتوقع" في زمن الهواتف الحديثة والملحقات اللاسلكية.
 
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة بسخرية ودهشة، حيث كتب أحدهم: "ماريناكيس يملك آيفون 8 وسماعات سلكية.. هذه أكثر لحظة أحببتها في المشهد كله."

فيما علق آخر قائلاً: "لهذا السبب هو ثري".
 
وتقدر ثروة ماريناكيس بـ5 مليار دولار، وهو من عمالقة الشحن البحري حول العالم.

يذكر أن هاتف آيفون 8 الذي يقتنيه الملياردير، تم إصداره في 2017، أي قبل 8 أعوام، ويبلغ سعره اليوم 100 دولار فقط. (سكاي نيوز عربية)
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