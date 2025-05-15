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رياضة

منصتا تتويج للسائقة اللبنانية ستيفاني حبيقة على حلبة سيلفرستون البريطانية الشهيرة

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:07
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 تخطت السائقة اللبنانية الموهوبة ستيفاني حبيقة (22 سنة) المشاكل الميكانيكية التي واجهتها خلال تجارب الجولة الثانية من بطولة بريطانيا لـ"راديكال كلوب تشالنج 750 " التي جرت على حلبة سيلفرستون البريطانية الشهيرة، واحتلت المركزين الثالث تواليا في سباقي الجولة الثانية على متن سيارة "راديكال "وفي فئة "أس آر 1".
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وصعدت النجمة اللبنانية الواعدة الى منصة التتويج مرتين وتسلّمت كأسي المركز الثالث بعد اصرار وعزيمة للصعود الى منصة التتويج .

وكانت حبيقة، ابنة بلدة بسكنتا المتنية الشمالية، احرزت المركز الثالث في الجولة الأولى من البطولة التي جرت على حلبة "براندز هاتش" البريطانية في شهر نيسان الماضي في أول مشاركة لها في البطولة.

وهي السائقة اللبنانية الوحيدة التي تشارك في البطولة وتنافس السائقين الشباب، اذ يشارك في البطولة سائقون وسائقات معاً.

وقالت: "انا مسرورة لحلولي في المركز الثالث مرتين خلال يومين متتاليتين في مشاركتي الثانية ضمن بطولة "راديكال".ومسرورة لكوني أنافس السائقين الرجال واتفوّق على بعضهم. احرزت كأسي المركز الثالث في السباقين وأدائي يتطوّر من سباق الى آخر..".
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