23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
منصتا تتويج للسائقة اللبنانية ستيفاني حبيقة على حلبة سيلفرستون البريطانية الشهيرة
Lebanon 24
15-05-2025
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطت السائقة
اللبنانية
الموهوبة
ستيفاني حبيقة
(22 سنة) المشاكل الميكانيكية التي واجهتها خلال تجارب الجولة الثانية من
بطولة بريطانيا
لـ"راديكال كلوب تشالنج 750 " التي جرت على
حلبة سيلفرستون
البريطانية
الشهيرة، واحتلت المركزين الثالث تواليا في سباقي الجولة الثانية على متن سيارة "راديكال "وفي فئة "أس آر 1".
Advertisement
وصعدت النجمة اللبنانية الواعدة الى منصة التتويج مرتين وتسلّمت كأسي المركز الثالث بعد اصرار وعزيمة للصعود الى منصة التتويج .
وكانت حبيقة، ابنة بلدة
بسكنتا
المتنية الشمالية، احرزت المركز الثالث في الجولة الأولى من البطولة التي جرت على حلبة "براندز هاتش" البريطانية في شهر نيسان الماضي في أول مشاركة لها في البطولة.
وهي السائقة اللبنانية الوحيدة التي تشارك في البطولة وتنافس السائقين الشباب، اذ يشارك في البطولة سائقون وسائقات معاً.
وقالت: "انا مسرورة لحلولي في المركز الثالث مرتين خلال يومين متتاليتين في مشاركتي الثانية ضمن بطولة "راديكال".ومسرورة لكوني أنافس السائقين الرجال واتفوّق على بعضهم. احرزت كأسي المركز الثالث في السباقين وأدائي يتطوّر من سباق الى آخر..".
مواضيع ذات صلة
والدتها لبنانية.. بعد ارتدائها الحجاب الفنانة المصرية الشهيرة توّجه نصيحة للجمهور (فيديو)
Lebanon 24
والدتها لبنانية.. بعد ارتدائها الحجاب الفنانة المصرية الشهيرة توّجه نصيحة للجمهور (فيديو)
15/05/2025 12:24:00
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 سنوات على اعتزاله... ملاكم شهير يعود إلى الحلبة بعمر الـ46 (فيديو)
Lebanon 24
بعد 4 سنوات على اعتزاله... ملاكم شهير يعود إلى الحلبة بعمر الـ46 (فيديو)
15/05/2025 12:24:00
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!
Lebanon 24
زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!
15/05/2025 12:24:00
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: قلقون إزاء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونحث الأطراف بشدة على ضبط النفس
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: قلقون إزاء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونحث الأطراف بشدة على ضبط النفس
15/05/2025 12:24:00
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الدكتور يكشف: رونالدو وبنزيمة خلف بقاء صلاح مع ليفربول
Lebanon 24
الدكتور يكشف: رونالدو وبنزيمة خلف بقاء صلاح مع ليفربول
04:00 | 2025-05-15
15/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح.. وهذا ما فعله مبابي
Lebanon 24
حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح.. وهذا ما فعله مبابي
02:00 | 2025-05-15
15/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
Lebanon 24
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
00:10 | 2025-05-15
15/05/2025 12:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيطاليا.. بولونيا يُسقط ميلان ويتوج بالكأس
Lebanon 24
مفاجأة في إيطاليا.. بولونيا يُسقط ميلان ويتوج بالكأس
00:00 | 2025-05-15
15/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن "تمرده" على ريال مدريد... رودريغو يخرج عن صمته للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد الحديث عن "تمرده" على ريال مدريد... رودريغو يخرج عن صمته للمرة الأولى
23:00 | 2025-05-14
14/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2025-05-15
الدكتور يكشف: رونالدو وبنزيمة خلف بقاء صلاح مع ليفربول
02:00 | 2025-05-15
حلم الحذاء الذهبي يتلاشى لمحمد صلاح.. وهذا ما فعله مبابي
00:10 | 2025-05-15
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
00:00 | 2025-05-15
مفاجأة في إيطاليا.. بولونيا يُسقط ميلان ويتوج بالكأس
23:00 | 2025-05-14
بعد الحديث عن "تمرده" على ريال مدريد... رودريغو يخرج عن صمته للمرة الأولى
16:00 | 2025-05-14
جدل كبير في كأس الأمير.. حكم قطري يرتكب خطأ فادحا في ركلات الترجيح (فيديو)
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24