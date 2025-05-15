منصتا تتويج للسائقة اللبنانية ستيفاني حبيقة على حلبة سيلفرستون البريطانية الشهيرة

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تخطت السائقة الموهوبة (22 سنة) المشاكل الميكانيكية التي واجهتها خلال تجارب الجولة الثانية من لـ"راديكال كلوب تشالنج 750 " التي جرت على الشهيرة، واحتلت المركزين الثالث تواليا في سباقي الجولة الثانية على متن سيارة "راديكال "وفي فئة "أس آر 1".وصعدت النجمة اللبنانية الواعدة الى منصة التتويج مرتين وتسلّمت كأسي المركز الثالث بعد اصرار وعزيمة للصعود الى منصة التتويج .وكانت حبيقة، ابنة بلدة المتنية الشمالية، احرزت المركز الثالث في الجولة الأولى من البطولة التي جرت على حلبة "براندز هاتش" البريطانية في شهر نيسان الماضي في أول مشاركة لها في البطولة.وهي السائقة اللبنانية الوحيدة التي تشارك في البطولة وتنافس السائقين الشباب، اذ يشارك في البطولة سائقون وسائقات معاً.وقالت: "انا مسرورة لحلولي في المركز الثالث مرتين خلال يومين متتاليتين في مشاركتي الثانية ضمن بطولة "راديكال".ومسرورة لكوني أنافس السائقين الرجال واتفوّق على بعضهم. احرزت كأسي المركز الثالث في السباقين وأدائي يتطوّر من سباق الى آخر..".