وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع

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لقي أحد أبطال مصر وإفريقيا في رياضة كمال الأجسام الشاب مصرعه، في حادث تصادم مروع بين سيارتين، في منطقة التجمع الخامس في الكبرى، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته على الفور.وتم نقل جثمان الراحل إلى أحد المستشفيات. (روسيا اليوم)