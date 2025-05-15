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رياضة

وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:18
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لقي أحد أبطال مصر وإفريقيا في رياضة كمال الأجسام الشاب عبد الله عبد الفتاح مصرعه، في حادث تصادم مروع بين سيارتين، في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الكبرى، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته على الفور.
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وتم نقل جثمان الراحل إلى أحد المستشفيات. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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