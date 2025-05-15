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رياضة

الشرطة الأرجنتينية داهمت شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:13
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داهمت الشرطة الأرجنتينية الشركة الطبية  "ميديدوم" التي كانت كانت مسؤولة عن الرعاية المنزلية لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا عندما توفي عام 2020.
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وبحثت الشرطة خلال مداهمة الشركة عن أدلة متعلقة بمحاكمة سبعة عاملين في المجال الصحي في قضية وفاة مارادونا الذي توفي بعمر الستين عندما كان يتعافى بعد الخضوع لجراحة في الدماغ.

وقال مصدر في الشرطة إن ضباطا وصلوا إلى مكتب "ميديدوم" في بوينوس أيرس، قبل أن يكتشفوا انتقالها إلى مكان آخر قبل سنوات.
 
وهذه ثاني مداهمة لمؤسسة طبية مرتبطة بالقضية، بعد عيادة "أوليفوس" في العاصمة حيث خضع مارادونا لجراحة في تشرين الثاني 2020. (العربية)
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