الشرطة الأرجنتينية داهمت شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا

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داهمت الشرطة الأرجنتينية الشركة الطبية "ميديدوم" التي كانت كانت مسؤولة عن الرعاية المنزلية لأسطورة الراحل عندما توفي عام 2020.وبحثت الشرطة خلال مداهمة الشركة عن أدلة متعلقة بمحاكمة سبعة عاملين في المجال الصحي في قضية وفاة الذي توفي بعمر الستين عندما كان يتعافى بعد الخضوع لجراحة في الدماغ.وقال مصدر في الشرطة إن ضباطا وصلوا إلى مكتب "ميديدوم" في بوينوس أيرس، قبل أن يكتشفوا انتقالها إلى مكان آخر قبل سنوات.