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رياضة

لاعب ريال مدريد يُواجه تهمة خطيرة... وثيقة قضائيّة تكشف مضمونها

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:57
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فتحت السلطات القضائية الإسبانية رسميا تحقيقا بحق مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو، إلى جانب ثلاثة لاعبين سابقين آخرين في النادي الملكي، بسبب نشر تسجيل لفيديو بطابع جنسي يتعلق بقاصر.
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وجاء في وثيقة قضائية أن قاضي محكمة سان بارتولوميه دي تيراغانا في غران كناريا يتابع "أربعة لاعبي كرة قدم بتهمة تورطهم في تسجيل أو توزيع مقاطع فيديو غير توافقية ذات طبيعة جنسية تتضمن قاصرًا وفتاة صغيرة أخرى، تتراوح أعمارهما بين 16 و18 عامًا".
 
ولم يذكر القاضي اسم أسينسيو، ولا الوقائع الخاصة بكل لاعب، لكنه أشار إلى أن اللاعبين الأربعة سبق استهدافهم في تحقيق أولي تطرقت اليه وسائل الإعلام سابقا. (العربية)
 
 
 
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