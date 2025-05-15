لاعب ريال مدريد يُواجه تهمة خطيرة... وثيقة قضائيّة تكشف مضمونها

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وجاء في وثيقة قضائية أن قاضي محكمة سان بارتولوميه دي تيراغانا في غران كناريا يتابع "أربعة لاعبي كرة قدم بتهمة تورطهم في تسجيل أو توزيع مقاطع فيديو غير توافقية ذات طبيعة جنسية تتضمن قاصرًا وفتاة صغيرة أخرى، تتراوح أعمارهما بين 16 و18 عامًا". فتحت السلطات القضائية رسميا تحقيقا بحق مدافع ، إلى جانب ثلاثة لاعبين سابقين آخرين في النادي الملكي، بسبب نشر تسجيل لفيديو بطابع جنسي يتعلق بقاصر.وجاء في وثيقة قضائية أن قاضي محكمة سان بارتولوميه دي تيراغانا في غران كناريا يتابع "أربعة لاعبي كرة قدم بتهمة تورطهم في تسجيل أو توزيع مقاطع فيديو غير توافقية ذات طبيعة جنسية تتضمن قاصرًا وفتاة صغيرة أخرى، تتراوح أعمارهما بين 16 و18 عامًا".

ولم يذكر القاضي اسم أسينسيو، ولا الوقائع الخاصة بكل لاعب، لكنه أشار إلى أن اللاعبين الأربعة سبق استهدافهم في تحقيق أولي تطرقت اليه سابقا. (العربية)