محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

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دخل اللاعب قائد منتخب مصر ومهاجم ، قائمة المرشحين لجائزة رابطة الممتاز لأفضل لاعب في موسم 2024-2025، وسط منافسة قوية من 7 لاعبين آخرين.وضمت القائمة ثنائي ليفربول ورايان جرافينبيرش، إلى جانب ألكسندر إيزاك مهاجم ، والأسترالي كريس وود، ومورغان جيبس وايت من نوتنغهام فورست، وديكلان رايس نجم وسط ، والكاميروني مبيومو مهاجم برينتفورد. (روسيا اليوم)