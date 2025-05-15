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رياضة

محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:50
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دخل اللاعب المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول، قائمة المرشحين لجائزة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لأفضل لاعب في موسم 2024-2025، وسط منافسة قوية من 7 لاعبين آخرين.
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وضمت القائمة ثنائي ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك ورايان جرافينبيرش، إلى جانب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، والأسترالي كريس وود، ومورغان جيبس وايت من نوتنغهام فورست، وديكلان رايس نجم وسط أرسنال، والكاميروني بريان مبيومو مهاجم برينتفورد. (روسيا اليوم)

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