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رياضة

بدا منفعلاً... ميسي يدخل في مشادة مع الحكم: "هل تريدني أن أطردك؟"

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:46
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دخل ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع حكم المباراة، بعد فشل فريقه "إنتر ميامي" في تحقيق الفوز على "سان خوسيه إيرثكويكس"، وانتهاء المباراة بالتعادل 3 - 3.
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وظهر ميسي محبطا بعد صافرة النهاية ودخل في مواجهة عنيفة مع الحكم جو ديكرسون وتبادل معه الحديث وحمله مسؤولية التعثر، قبل أن يرد الحكم الأميركي على بطل كأس العالم 2022، قائلا: "هل تريدني أن أطردك؟ انصرف".

وغادر ميسي الملعب ولكنه كان غير سعيد ومنفعلا، لذا استمر في التلويح بيده نحو الحكم وأشار إليه مرة أخرى محملا إياه مسؤولية التعادل، قبل أن يمنحه الحكم البطاقة الصفراء. (العربية)
 
 
 
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