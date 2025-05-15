بدا منفعلاً... ميسي يدخل في مشادة مع الحكم: "هل تريدني أن أطردك؟"

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دخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة، بعد فشل فريقه " " في تحقيق الفوز على " إيرثكويكس"، وانتهاء المباراة بالتعادل 3 - 3.وظهر محبطا بعد صافرة النهاية ودخل في مواجهة عنيفة مع الحكم جو ديكرسون وتبادل معه الحديث وحمله مسؤولية التعثر، قبل أن يرد الحكم الأميركي على بطل 2022، قائلا: "هل تريدني أن أطردك؟ انصرف".وغادر ميسي الملعب ولكنه كان غير سعيد ومنفعلا، لذا استمر في التلويح بيده نحو الحكم وأشار إليه مرة أخرى محملا إياه مسؤولية التعادل، قبل أن يمنحه الحكم البطاقة الصفراء. (العربية)