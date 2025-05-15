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تقدم بعرض للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ، بعقد لمدة 5 سنوات، وفق مصادر موقع «فوت ميركاتو».ووفقاً لذات المصادر فإن فينورد مهتم بالانتقال إلى الذي بدأ بالتحرك لكسب خدمات اللاعب.ويرتبط هانكو بعقد حتى عام 2026، ويبقى على نادي النصر التوصل إلى اتفاق مع نادي فينورد لشراء عقد اللاعب الذي سبق أن رفض بيعه لنيوكاسل وأتلتيكو ويوفنتوس.وشارك اللاعب هذا الموسم في 46 مباراة بقميص فينورد منها 12 مباراة في . (الشرق الأوسط)