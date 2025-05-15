Advertisement

رياضة

النصر يقدم عرضاً بـ"5 أعوام" لمدافع فينورد هانكو

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1360896-638829365474139543.jpg
Doc-P-1360896-638829365474139543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم نادي النصر السعودي بعرض للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، بعقد لمدة 5 سنوات، وفق مصادر موقع «فوت ميركاتو».
Advertisement

ووفقاً لذات المصادر فإن مدافع نادي فينورد مهتم بالانتقال إلى نادي النصر الذي بدأ بالتحرك لكسب خدمات اللاعب.

ويرتبط هانكو بعقد حتى عام 2026، ويبقى على نادي النصر التوصل إلى اتفاق مع نادي فينورد لشراء عقد اللاعب الذي سبق أن رفض النادي الهولندي بيعه لنيوكاسل وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 46 مباراة بقميص فينورد الهولندي منها 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الكرملين يقول إن ترامب هنأ بوتين بـ"يوم النصر" عبر مساعديه
lebanon 24
16/05/2025 08:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف منطقة الدبش في يحمر شقيف بـ 14 قذيفة
lebanon 24
16/05/2025 08:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "أمل" شارك في استقبال السفارة الروسية بمناسبة ذكرى النصر
lebanon 24
16/05/2025 08:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميدفيديف: أي هجوم أوكراني خلال "عيد النصر" سيُقابل بردٍّ روسي حاسم
lebanon 24
16/05/2025 08:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:59 | 2025-05-16
00:14 | 2025-05-16
16:05 | 2025-05-15
13:00 | 2025-05-15
10:46 | 2025-05-15
09:50 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24