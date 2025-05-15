برشلونة يحدد موعدا جديدا للعودة إلى "كامب نو"

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يعتزم نادي إعادة مباريات فريقه إلى ملعب " " في وقت قريب، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة لهذه الخطوة.وبدأت أعمال التجديد في ملعب "كامب نو" في صيف عام 2023، في مشروع ضخم للنادي الكتالوني.ومنذ الموسم الماضي (2023-2024)، يخوض مبارياته على ملعب " " بشكل مؤقت، في انتظار اكتمال أعمال التجديد.بحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" ، فإن برشلونة يسعى لأن يكون ملعب "كامب نو" جاهزًا لاستضافة المباريات بحلول منتصف أيلول المقبل، أي في بداية الموسم المقبل (2025-2026).وأكد التقرير أن البارسا سيواجه صعوبات في مواصلة اللعب على ملعب "لويس كومبانيس" بسبب مشاكل لوجستية لم يتم الكشف عنها.وبهذا ستكون عودة برشلونة إلى "كامب نو" مباشرة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقرر لها في النصف الأول من أيلول.ولإتمام هذه الخطوة، يعتزم برشلونة تقديم طلب إلى لخوض أول 3 مباريات في الموسم الجديد خارج أرضه، لضمان استكمال تجهيز الملعب بالكامل.