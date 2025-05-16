موسم توريس انتهى

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تلقى ضربة قوية قبل مواجهة الديربي مساء اليوم الخميس أمام ، في الجولة 36 من .وجاء ذلك بعد تأكد غياب مهاجم الفريق الكتالوني ، الذي خضع مساء الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.وأصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "خضع لاعب الفريق الأول، فيران توريس، لعملية جراحية ناجحة بسبب التهاب الزائدة الدودية. وأُجريت العملية في بواسطة الطبيبين كوروليو وبوراس، وتحت إشراف الفريق الطبي للنادي".وبحسب ما أفادت به صحيفة " " ، فإن توريس لن يتمكن من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري مع برشلونة. (كووورة)