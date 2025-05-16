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رياضة
موسم توريس انتهى
Lebanon 24
16-05-2025
|
00:14
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تلقى
نادي برشلونة
ضربة قوية قبل مواجهة الديربي مساء اليوم الخميس أمام
إسبانيول
، في الجولة 36 من
الدوري الإسباني
.
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وجاء ذلك بعد تأكد غياب مهاجم الفريق الكتالوني
فيران توريس
، الذي خضع مساء الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.
وأصدر
برشلونة
بيانًا رسميًا جاء فيه: "خضع لاعب الفريق الأول، فيران توريس، لعملية جراحية ناجحة بسبب التهاب الزائدة الدودية. وأُجريت العملية في
مستشفى برشلونة
بواسطة الطبيبين كوروليو وبوراس، وتحت إشراف الفريق الطبي للنادي".
وبحسب ما أفادت به صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، فإن توريس لن يتمكن من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري مع برشلونة. (كووورة)
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