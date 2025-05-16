برشلونة يحسم الدوري الإسباني

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حسم لقبه الثامن والعشرين في قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه وجاره الكاتالوني 2-0 الخميس.دخل فريق المدرب الألماني مباراة المرحلة السادسة والثلاثين وهو متقدم على غريمه وملاحقه بطل الموسم الماضي بفارق أربع نقاط بعد فوز الأخير القاتل على 2-1.وبفوزه السادس تواليا، رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة وبات متقدما بفارق 7 نقاط على قبل مرحلتين من نهاية الموسم، حاسما بذلك الدوري الذي ضمه إلى لقبي الكأس السوبر وكأس الملك اللذين أحرزهما على حساب غريمه الملكي بالذات.