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رياضة
خطوة غير مسبوقة.. انسحاب وفد "يويفا" من مؤتمر "فيفا"
Lebanon 24
16-05-2025
|
01:54
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في تطوّر لافت يعكس تصاعد التوترات داخل أروقة
كرة القدم
العالمية، انسحب وفد
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) بقيادة رئيسه ألكسندر تشيفرين من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الـ75 للاتحاد
الدولي لكرة القدم
(فيفا) في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، احتجاجًا على تأخر رئيس "
فيفا
" جياني إنفانتينو عن الحضور.
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الخطوة الاحتجاجية شهدت غياب رؤساء اتحادات
إنكلترا
وألمانيا وبلجيكا والمجر ورومانيا وقبرص والجبل الأسود، فيما وصفت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافنيس، ما حدث بأنه "مخيب للآمال"، مشددة على أن المؤتمر يُعد منصة حوكمة أساسية كان يجب أن تحظى بحضور قيادي رفيع منذ البداية.
وبحسب شبكة "The Athletic"، كان إنفانتينو لا يزال في الجو عند انطلاق المؤتمر في التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تأجيل الجلسة حتى 12:30 ظهرًا. وكان رئيس "فيفا" قد جعل
اجتماع مجلس الإدارة
السابق افتراضيًا، على خلفية ارتباطات في
الشرق الأوسط
تتعلق بكؤوس العالم المقبلة.
ورغم تقديمه اعتذارًا علنيًا عند وصوله، فإن تصرفه لم يُخفف من حدة الاستياء
الأوروبي
، خصوصًا في ظل تراكم الخلافات السابقة بين "فيفا" و"يويفا" حول قضايا
الحوكمة
والاستراتيجيات.
المؤتمر شهد أيضًا نقاشًا ساخنًا حول مطلب الاتحاد الفلسطيني بتعليق عضوية
إسرائيل
بسبب إشراك أندية من مستوطنات في
الضفة الغربية
، وهو بند غاب عنه الأوروبيون المنسحبون، باستثناء ممثلَي
إنجلترا
والنرويج، اللذين بقيا لضمان التصويت وإبداء الدعم.(الشرق الاوسط)
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