خطوة غير مسبوقة.. انسحاب وفد "يويفا" من مؤتمر "فيفا"

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الخطوة الاحتجاجية شهدت غياب رؤساء اتحادات وألمانيا وبلجيكا والمجر ورومانيا وقبرص والجبل الأسود، فيما وصفت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافنيس، ما حدث بأنه "مخيب للآمال"، مشددة على أن المؤتمر يُعد منصة حوكمة أساسية كان يجب أن تحظى بحضور قيادي رفيع منذ البداية.وبحسب شبكة "The Athletic"، كان إنفانتينو لا يزال في الجو عند انطلاق المؤتمر في التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تأجيل الجلسة حتى 12:30 ظهرًا. وكان رئيس "فيفا" قد جعل السابق افتراضيًا، على خلفية ارتباطات في تتعلق بكؤوس العالم المقبلة.ورغم تقديمه اعتذارًا علنيًا عند وصوله، فإن تصرفه لم يُخفف من حدة الاستياء ، خصوصًا في ظل تراكم الخلافات السابقة بين "فيفا" و"يويفا" حول قضايا والاستراتيجيات.المؤتمر شهد أيضًا نقاشًا ساخنًا حول مطلب الاتحاد الفلسطيني بتعليق عضوية بسبب إشراك أندية من مستوطنات في ، وهو بند غاب عنه الأوروبيون المنسحبون، باستثناء ممثلَي والنرويج، اللذين بقيا لضمان التصويت وإبداء الدعم.(الشرق الاوسط)