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رياضة
بعد تتويج برشلونة.. هكذا علق ميسي (صورة)
Lebanon 24
16-05-2025
|
03:31
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في أول رد فعل له عقب تتويج
نادي برشلونة
بلقب
الدوري الإسباني
لموسم 2024-2025، قدم
ليونيل ميسي
أسطورة الفريق وهدافه التاريخي تهنئته للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
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وكتب
ميسي
تعليقا مقتضبا على منشور رسمي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة احتفالا بالتتويج، قال فيه ببساطة: "تهانينا"، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا من الجماهير.
وحسم
برشلونة
لقب الليغا رسميا أمس الخميس، بعد الفوز على
إسبانيول
بنتيجة 2-0 في الجولة 36، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويوسع الفارق مع
ريال مدريد
إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام الموسم. وسجل هدفي اللقاء كل من
لامين جمال
وفيرمين لوبيز. (روسيا اليوم)
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