بعد تتويج برشلونة.. هكذا علق ميسي (صورة)

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في أول رد فعل له عقب تتويج بلقب لموسم 2024-2025، قدم أسطورة الفريق وهدافه التاريخي تهنئته للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".وكتب تعليقا مقتضبا على منشور رسمي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة احتفالا بالتتويج، قال فيه ببساطة: "تهانينا"، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا من الجماهير.وحسم لقب الليغا رسميا أمس الخميس، بعد الفوز على بنتيجة 2-0 في الجولة 36، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويوسع الفارق مع إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام الموسم. وسجل هدفي اللقاء كل من وفيرمين لوبيز. (روسيا اليوم)