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رياضة

بعد تتويج برشلونة.. هكذا علق ميسي (صورة)

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:31
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في أول رد فعل له عقب تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، قدم ليونيل ميسي أسطورة الفريق وهدافه التاريخي تهنئته للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
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وكتب ميسي تعليقا مقتضبا على منشور رسمي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة احتفالا بالتتويج، قال فيه ببساطة: "تهانينا"، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا من الجماهير.
 

وحسم برشلونة لقب الليغا رسميا أمس الخميس، بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة 36، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام الموسم. وسجل هدفي اللقاء كل من لامين جمال وفيرمين لوبيز. (روسيا اليوم)
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