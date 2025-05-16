مستقبل أنشيلوتي مع "السيليساو" مهدد

لم تكن بداية المدرب مع المنتخب البرازيلي كما كان يتوقع، إذ اصطدم بأزمة إدارية كبيرة تهدد مستقبله على رأس الجهاز الفني لـ" ".

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وذلك بعد قرار المحكمة الفيدرالية في بعزل رئيس إدنالدو من منصبه.



وجاء قرار العزل بعد أيام فقط من إعلان رودريغيز تعيين رسميا مديرا فنيا للمنتخب، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية البرازيلية.



وكان رودريغيز صرح عقب التوقيع مع أنشيلوتي: "تعيين كارلو أنشيلوتي خطوة استراتيجية تهدف لاستعادة هيبة البرازيلية عالميا. إنه أحد أعظم المدربين في التاريخ، والآن يقود أقوى منتخب في العالم. معا سنصنع فصلا جديدا من أمجاد البرازيل".

لكن المحكمة الفيدرالية أمرت بإقالته على خلفية تحقيقات قضائية تتعلق بتهم وجهت إليه منذ عدة أشهر، ليتم تعيين نائبه سارني بشكل مؤقت حتى إجراء انتخابات جديدة، من المقرر أن تعقد في منتصف يونيو المقبل.



وأثار القرار القضائي تساؤلات حول مدى استمرارية الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي، خاصة أن الرئيس الذي عينه لم يعد موجودا في منصبه، ما قد يفتح الباب أمام مراجعة الصفقة من قبل الإدارة المقبلة. (روسيا اليوم)