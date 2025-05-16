نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

عاش ليلة استثنائية، مساء الخميس، عقب حسمه رسميًا لقب للمرة الـ28 في تاريخه، بعد انتصاره على بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 36 من "الليغا".



وجاء الفوز ليرفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 85 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن غريمه قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، ليضمن التتويج باللقب.



وعقب صافرة النهاية، لم تقتصر احتفالات لاعبي على أرض الملعب، بل امتدت إلى المستشفى، حيث توجه عدد من نجوم الفريق، من بينهم ، ، ، وإريك ، لزيارة زميلهم فران توريس، الذي غاب عن اللقاء بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية مؤخرًا.

جنووووووووووووووووون..



لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.



غارسيا

اولمو

بيدري

انيغو



الان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️

pic.twitter.com/iV8SlW9VxI — عمرو (@bt3) May 16, 2025 Advertisement





وسجل هدفي الفوز لبرشلونة كل من النجم الصاعد ، والمميز ، ليُتوّج الفريق بلقب طال انتظاره، ويحتفل بطريقة إنسانية تُجسّد روح العائلة داخل النادي. وسجل هدفي الفوز لبرشلونة كل من النجم الصاعد ، والمميز ، ليُتوّج الفريق بلقب طال انتظاره، ويحتفل بطريقة إنسانية تُجسّد روح العائلة داخل النادي.