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رياضة

نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:44
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عاش نادي برشلونة ليلة استثنائية، مساء الخميس، عقب حسمه رسميًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه، بعد انتصاره على إسبانيول بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 36 من "الليغا".

وجاء الفوز ليرفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 85 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، ليضمن التتويج باللقب.

وعقب صافرة النهاية، لم تقتصر احتفالات لاعبي برشلونة على أرض الملعب، بل امتدت إلى المستشفى، حيث توجه عدد من نجوم الفريق، من بينهم بيدري، إينيغو مارتينيز، داني أولمو، وإريك غارسيا، لزيارة زميلهم فران توريس، الذي غاب عن اللقاء بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية مؤخرًا.
 
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وسجل هدفي الفوز لبرشلونة كل من النجم الصاعد لامين جمال، والمميز فيرمين لوبيز، ليُتوّج الفريق بلقب طال انتظاره، ويحتفل بطريقة إنسانية تُجسّد روح العائلة داخل النادي.
 
 
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