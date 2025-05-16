نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

جنووووووووووووووووون..
فيران توريس لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.
غارسيا
اولمو
بيدري
انيغو
الان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️
pic.twitter.com/iV8SlW9VxI
— عمرو (@bt3) May 16, 2025
جنووووووووووووووووون..
فيران توريس لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.
غارسيا
اولمو
بيدري
انيغو
الان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️
pic.twitter.com/iV8SlW9VxI
داني أولمو، إريك غارسيا، إنيغو مارتينيز وبيدري تجولوا في شوارع برشلونة بالدراجة للإحتفال بالليغا في المستشفى مع فيران توريس 🤩❤️pic.twitter.com/2aJx156LYB
— أوليه برشلونة (@oleehbarca) May 16, 2025
داني أولمو، إريك غارسيا، إنيغو مارتينيز وبيدري تجولوا في شوارع برشلونة بالدراجة للإحتفال بالليغا في المستشفى مع فيران توريس 🤩❤️pic.twitter.com/2aJx156LYB