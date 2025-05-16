بسبب "إيحاءات غير لائقة".. حظر إعلان "مثير" لأشهر مذيعة كرة قدم

Advertisement

أثار إعلان ترويجي جديد لشركة "U-Power" موجة من الجدل في البلاد، بعد أن قررت السلطات حظره بسبب ما وصف بـ"الإيحاءات الجنسية غير اللائقة"، خاصة فيما يتعلق بتصوير الأطفال.الإعلان، الذي ظهرت فيه مقدمة منصة "DAZN" الشهيرة ، زوجة حارس المرمى الألماني ، رُفع من البث التلفزيوني بعد قرار على الإعلانات في ، التي رأت أن محتواه "ينتهك من قانون الإعلانات، ويضفي طابعاً جنسياً على مشهد طفل صغير".وقد ظهرت ليوتا، التي تُعد من أبرز الوجوه الإعلامية في تغطية ، على خشبة مسرح ترتدي تنورة قصيرة وتغني أمام طفل، بينما تتخلل الإعلان لقطات لرجال يبدون إعجابهم بالحذاء الجديد، في مشاهد أثارت انتقادات واسعة، من بينها لقطة مثيرة للجدل لرجل يفرك وجهه بطريقة وُصفت بأنها "غير لائقة".من جانبه، دافع مؤسس الشركة أوزيني عن الإعلان، قائلاً: "السوء في عين الناظر. الإعلان حصد مشاهدات عالية وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في المبيعات، وهذا دليل على نجاحه من الناحية التجارية". (روسيا اليوم)