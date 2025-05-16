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رياضة
بسبب "إيحاءات غير لائقة".. حظر إعلان "مثير" لأشهر مذيعة كرة قدم
Lebanon 24
16-05-2025
|
09:01
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أثار إعلان ترويجي جديد لشركة "U-Power"
الإيطالية
موجة من الجدل في البلاد، بعد أن قررت السلطات حظره بسبب ما وصف بـ"الإيحاءات الجنسية غير اللائقة"، خاصة فيما يتعلق بتصوير الأطفال.
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الإعلان، الذي ظهرت فيه مقدمة منصة "DAZN" الشهيرة
ديليتا ليوتا
، زوجة حارس المرمى الألماني
لوريس كاريوس
، رُفع من البث التلفزيوني بعد قرار
هيئة الإشراف
على الإعلانات في
إيطاليا
، التي رأت أن محتواه "ينتهك
المادة 11
من قانون الإعلانات، ويضفي طابعاً جنسياً على مشهد طفل صغير".
وقد ظهرت ليوتا، التي تُعد من أبرز الوجوه الإعلامية في تغطية
الدوري الإيطالي
، على خشبة مسرح ترتدي تنورة قصيرة وتغني أمام طفل، بينما تتخلل الإعلان لقطات لرجال يبدون إعجابهم بالحذاء الجديد، في مشاهد أثارت انتقادات واسعة، من بينها لقطة مثيرة للجدل لرجل يفرك وجهه بطريقة وُصفت بأنها "غير لائقة".
من جانبه، دافع مؤسس الشركة
فرانكو
أوزيني عن الإعلان، قائلاً: "السوء في عين الناظر. الإعلان حصد مشاهدات عالية وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في المبيعات، وهذا دليل على نجاحه من الناحية التجارية". (روسيا اليوم)
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