لامين جمال يحقق ما أنجزه رونالدو في 9 أعوام!

Advertisement

أصبح النجم الإسباني الشاب محور حديث الوسط الرياضي، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً مع بتتويجه بلقب للمرة الثانية في مسيرته، عقب الفوز على مساء الخميس.في عمر لم يتجاوز 17 عاماً، نجح لامين جمال في معادلة عدد ألقاب الليغا التي حصدها أسطورة ، والذي توج بلقبي الدوري فقط خلال 9 مواسم مع (2011-2012 و2016-2017)، بينما حقق لامين هذا الرقم في أقل من 3 سنوات.منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة في نيسان 2023، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، كتب لامين اسمه بأحرف ذهبية كأصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني، ومنذ تلك اللحظة، توالت العروض المبهرة منه سواء على الساحة المحلية أو الأوروبية.وبات لامين جمال اليوم رمزًا لجيل جديد من المواهب الصاعدة، يؤكد أن الطريق إلى المجد لا يُقاس بالسنوات، بل بالإصرار والموهبة والفرص التي تُستثمر بأقصى طاقتها.