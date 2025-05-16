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رياضة

لامين جمال يحقق ما أنجزه رونالدو في 9 أعوام!

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:00
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أصبح النجم الإسباني الشاب لامين جمال محور حديث الوسط الرياضي، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً مع نادي برشلونة بتتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية في مسيرته، عقب الفوز على إسبانيول مساء الخميس.
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في عمر لم يتجاوز 17 عاماً، نجح لامين جمال في معادلة عدد ألقاب الليغا التي حصدها أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي توج بلقبي الدوري فقط خلال 9 مواسم مع ريال مدريد (2011-2012 و2016-2017)، بينما حقق لامين هذا الرقم في أقل من 3 سنوات.

منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة في نيسان 2023، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، كتب لامين اسمه بأحرف ذهبية كأصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني، ومنذ تلك اللحظة، توالت العروض المبهرة منه سواء على الساحة المحلية أو الأوروبية.

وبات لامين جمال اليوم رمزًا لجيل جديد من المواهب الصاعدة، يؤكد أن الطريق إلى المجد لا يُقاس بالسنوات، بل بالإصرار والموهبة والفرص التي تُستثمر بأقصى طاقتها. 
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