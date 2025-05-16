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رياضة

بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:00
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تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، على صدارة قائمة "فوربس" السنوية لأعلى الرياضيين دخلاً في العالم، للعام الثالث تواليًا، والخامس في مسيرته الاحترافية.
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وبحسب المجلة الاقتصادية الشهيرة، بلغ إجمالي دخل رونالدو نحو 275 مليون دولار خلال العام الماضي، مدفوعًا بعقده الضخم مع النصر، وصفقات الرعاية، إلى جانب نشاطه الاستثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عزز دخله خارج الملعب بنحو 15 مليون دولار إضافية.

ورغم هذا الدخل القياسي، لم ينجح النجم البالغ من العمر 40 عامًا في التتويج بأي لقب مع فريقه السعودي خلال الموسم الحالي، باستثناء كأس الأندية العربية، ما شكل مفارقة مقارنة بمسيرته المليئة بالألقاب مع أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس.

ترتيب أبرز الرياضيين في القائمة:
2. ستيفن كاري (كرة السلة) – 156 مليون دولار

3. تايسون فيوري (الملاكمة) – 146 مليون دولار

4. داك بريسكوت (كرة القدم الأميركية) – 137 مليون دولار

5. ليونيل ميسي (كرة القدم) – 135 مليون دولار
(رغم تراجعه مركزًا واحدًا، حافظ ميسي على نفس الدخل بفضل عقود الرعاية مع أديداس وآبل بعد انتقاله إلى إنتر ميامي)

6. ليبرون جيمس (كرة السلة) – 133.8 مليون دولار

7. خوان سوتو (البيسبول) – 114 مليون دولار
(أبرم عقدًا هو الأكبر في تاريخ اللعبة بقيمة 765 مليون دولار على مدى 15 عامًا)

8. كريم بنزيمة (كرة القدم) – 104 ملايين دولار

9. شوهي أوتاني (البيسبول) – 102.5 مليون دولار

10. كيفن دورانت (كرة السلة) – 101.4 مليون دولار (العربية)
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