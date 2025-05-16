بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

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تربع النجم ، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، على صدارة قائمة "فوربس" السنوية لأعلى الرياضيين دخلاً في العالم، للعام الثالث تواليًا، والخامس في مسيرته الاحترافية.وبحسب المجلة الاقتصادية الشهيرة، بلغ إجمالي دخل نحو 275 مليون دولار خلال العام الماضي، مدفوعًا بعقده الضخم مع النصر، وصفقات الرعاية، إلى جانب نشاطه الاستثنائي على ، الذي عزز دخله خارج الملعب بنحو 15 مليون دولار إضافية.ورغم هذا الدخل القياسي، لم ينجح النجم البالغ من العمر 40 عامًا في التتويج بأي لقب مع فريقه السعودي خلال الموسم الحالي، باستثناء كأس الأندية العربية، ما شكل مفارقة مقارنة بمسيرته المليئة بالألقاب مع أندية ، ، ويوفنتوس.ترتيب أبرز الرياضيين في القائمة:2. ستيفن كاري (كرة السلة) – 156 مليون دولار3. تايسون فيوري (الملاكمة) – 146 مليون دولار4. داك بريسكوت (كرة القدم الأميركية) – 137 مليون دولار5. (كرة القدم) – 135 مليون دولار(رغم تراجعه مركزًا واحدًا، حافظ على نفس الدخل بفضل عقود الرعاية مع أديداس وآبل بعد انتقاله إلى ميامي)6. ليبرون (كرة السلة) – 133.8 مليون دولار7. خوان سوتو (البيسبول) – 114 مليون دولار(أبرم عقدًا هو الأكبر في تاريخ اللعبة بقيمة 765 مليون دولار على مدى 15 عامًا)8. كريم بنزيمة (كرة القدم) – 104 ملايين دولار9. شوهي أوتاني (البيسبول) – 102.5 مليون دولار10. كيفن دورانت (كرة السلة) – 101.4 مليون دولار (العربية)