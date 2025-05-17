غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية

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قال ، لفريق الإنكليزي ، إنه "من المهم للغاية" أن يفوز فريقه بلقب الإنكليزي.وذكرت (بي أيه ميديا) أنه كان يتعين على سيتي أن يعيد تنظيم أهدافه هذا الموسم، بعدما فشل في الحفاظ على لقب ، والخروج مبكرا من .ويأمل مانشستر سيتي أن يتمكن من الفوز بلقب لإنقاذ شيء من موسم مخيب للآمال من خلال الفوز على في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنكليزي التي تقام، السبت، على ، وتأمين مركز ضمن الخمس الأوائل في الدوري الأسبوع المقبل.وقال غوارديولا: "هذه هي المشكلة الآن، أليس كذلك؟ كأس الاتحاد الإنكليزي ليس الخيار الأول".وأضاف: "بالطبع نريد التتويج به. بمجرد تأهلنا للنهائي، نريد رفع الكأس. بالطبع هو لقب مهم للغاية".بينما يهدف مانشستر سيتي للفوز بالكأس الـ19 في حقبة غوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الثالث تحت قيادة المدرب الإسباني، يهدف كريستال بالاس للفوز بأول لقب في تاريخ النادي.ويتوجه كريستال بالاس، بقيادة غلاسنر، لملعب ويمبلي بعدما قدم عروضا جيدة في النصف الثاني من الموسم، حيث خسر الفريق في 4 مباريات من 24 مباراة خلال هذه الفترة.وقال غوارديولا: "كريستال بالاس فريق رائع. قدم موسما جيدا. لديه السرعة والجودة وهو يشكل تهديدا حقيقيا".وأضاف: "بالطبع يجب أن نؤدي بشكل جيد، ولكننا نسافر إلى للفوز باللقب".هذا هو الظهور الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في النهائي، لكن الفريق سيكون هذه المرة على تعويض هزيمته في الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي .وقال غوارديولا:" الفوز أفضل بكثير من الخسارة. كانت خيبة أمل في الموسم الماضي بسبب أدائنا، لكن قبلها بأربعة أو خمسة أيام كنا قد فزنا بالدوري الإنكليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي. ربما لم تكن حالتنا الذهنية مثالية تماما في ذلك الوقت".وأضاف: "ولكن هذا مقبول. الشيء المهم هو أننا وصلنا للنهائي مرة أخرى بعدها بعام. إنه شرف وامتياز أن نتواجد هنا ثلاث مرات على التوالي".ويبدو من غير المرجح لرودري، الغائب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في ايلول الماضي، أن يشارك في المباراة رغم أنه كانت هناك تكهنات بأنه سيشارك في هذه المباراة عندما عاد للتدريبات مؤخرا.وقال غوارديولا: "إنه في حال أفضل بكثير، ولكنني أنتظر الأطباء. عندما يبلغونني بجاهزيته، سيلعب. لا نريد المخاطرة به أو نتخذ خطوة للخلف في هذا التوقيت".