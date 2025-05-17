بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك

أعلن رسميا عزمه تجديد عقد الألماني بعد أن تمكن من قيادة الفريق لتحقيق موسم تاريخي بكل المقاييس.

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وحقق لقب مطلع العام الحالي على حساب منافسه التقليدي في المباراة النهائية التي أقيمت في وفاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.



وتوج برشلونة بلقب عقب تغلبه على بنتيجة 3-2 على ملعب "لا كارتوخا".



واكتملت أفراح برشلونة بالتتويج بلقب رسميا قبل جولتين من نهاية "الليغا" بالفوز على بثنائية دون رد.

ووفقا لصحيفة " " فإن أعلن تجديد عقد المدرب لعام آخر.



وقال : "نحن سعداء للغاية بالعمل الذي يقوم به فليك لقد نجح في تغيير مجرى الأمور واستعادة الروح التنافسية للفريق".

وتابع لابورتا: "فليك سعيد مع برشلونة ويقضي وقتا رائعا ومتحمس جدا للمشروع وقد أخبرنا أنه يمر بواحدة من أجمل مراحل مسيرته المهنية".



وينتهي عقد فليك في صيف 2026 ويرغب برشلونة في تأمين بقاء مدربه الألماني لعام آخر على الأقل.