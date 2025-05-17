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رياضة
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
Lebanon 24
17-05-2025
|
04:12
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أعلن
نادي برشلونة
رسميا عزمه تجديد عقد
المدير الفني
الألماني
هانز فليك
بعد أن تمكن من قيادة الفريق لتحقيق موسم تاريخي بكل المقاييس.
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وحقق
برشلونة
لقب
كأس السوبر الإسباني
مطلع العام الحالي على حساب منافسه التقليدي
ريال مدريد
في المباراة النهائية التي أقيمت في
السعودية
وفاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.
وتوج برشلونة بلقب
كأس ملك إسبانيا
عقب تغلبه على
ريال
مدريد
بنتيجة 3-2 على ملعب "لا كارتوخا".
واكتملت أفراح برشلونة بالتتويج بلقب
الدوري الإسباني
رسميا قبل جولتين من نهاية "الليغا" بالفوز على
إسبانيول
بثنائية دون رد.
ووفقا لصحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
فإن
خوان لابورتا
أعلن تجديد عقد المدرب
فليك
لعام آخر.
وقال
لابورتا
: "نحن سعداء للغاية بالعمل الذي يقوم به فليك لقد نجح في تغيير مجرى الأمور واستعادة الروح التنافسية للفريق".
وتابع لابورتا: "فليك سعيد مع برشلونة ويقضي وقتا رائعا ومتحمس جدا للمشروع وقد أخبرنا أنه يمر بواحدة من أجمل مراحل مسيرته المهنية".
وينتهي عقد فليك في صيف 2026 ويرغب برشلونة في تأمين بقاء مدربه الألماني لعام آخر على الأقل.
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