32
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
9
o
بشري
33
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول
Lebanon 24
17-05-2025
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد النصر السعودي اقترح على إدارة "العالمي" ضم أحد أبرز نجوم
نادي ليفربول
للفريق في الموسم المقبل.
Advertisement
وذكرت تقارير أن النجم
البرتغالي
طلب من إدارة ناديه ضرورة دعم الفريق بصفقات قوية وبناء مشروع قوي يجعله قادرا على تجديد عقده مع النصر.
ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي"، فإن "النصر تحدث مع
رونالدو
من أجل تجديد عقده واللاعب لا يمانع فكرة استمراره ولكنه يريد تدعيم الفريق بلاعبين أفضل من أجل المنافسة على البطولات واقترح اسم الكولومبي
لويس دياز
نجم
ليفربول
للعب بجواره الموسم المقبل في النصر".
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" مؤخرا أن محادثات "
الريدز
" التجديد لدياز شهدت فترة من الجمود استمرت لبضعة أشهر، ولكنها استؤنفت مؤخرا وأصبحت تسير في الطريق الصحيح. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رسالة نارية من نجم النصر السعودي إلى الجماهير (صورة)
Lebanon 24
رسالة نارية من نجم النصر السعودي إلى الجماهير (صورة)
17/05/2025 16:30:05
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
17/05/2025 16:30:05
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر.. هذه تفاصيله
17/05/2025 16:30:05
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس النصر يعلق على مصير تجديد عقد كريستيانو رونالدو
Lebanon 24
نائب رئيس النصر يعلق على مصير تجديد عقد كريستيانو رونالدو
17/05/2025 16:30:05
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
Lebanon 24
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
04:12 | 2025-05-17
17/05/2025 04:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
Lebanon 24
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
01:52 | 2025-05-17
17/05/2025 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
Lebanon 24
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
00:43 | 2025-05-17
17/05/2025 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
Lebanon 24
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
23:00 | 2025-05-16
16/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم
Lebanon 24
بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم
16:00 | 2025-05-16
16/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نارين بيوتي تطل برفقة نجم عالمي.. لقاء "أسطوري" غير متوقع يشعل المواقع! (فيديو)
Lebanon 24
نارين بيوتي تطل برفقة نجم عالمي.. لقاء "أسطوري" غير متوقع يشعل المواقع! (فيديو)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
04:08 | 2025-05-17
17/05/2025 04:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:12 | 2025-05-17
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
01:52 | 2025-05-17
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
00:43 | 2025-05-17
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
23:00 | 2025-05-16
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
16:00 | 2025-05-16
بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم
14:00 | 2025-05-16
لامين جمال يحقق ما أنجزه رونالدو في 9 أعوام!
فيديو
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
17/05/2025 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24