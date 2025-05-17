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رياضة

رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:15
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كشفت تقارير إعلامية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي اقترح على إدارة "العالمي" ضم أحد أبرز نجوم نادي ليفربول للفريق في الموسم المقبل.
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وذكرت تقارير أن النجم البرتغالي طلب من إدارة ناديه ضرورة دعم الفريق بصفقات قوية وبناء مشروع قوي يجعله قادرا على تجديد عقده مع النصر.
 
ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي"، فإن "النصر تحدث مع رونالدو من أجل تجديد عقده واللاعب لا يمانع فكرة استمراره ولكنه يريد تدعيم الفريق بلاعبين أفضل من أجل المنافسة على البطولات واقترح اسم الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول للعب بجواره الموسم المقبل في النصر".
 
وأوضحت  شبكة "سكاي سبورتس" مؤخرا أن محادثات "الريدز"  التجديد لدياز شهدت فترة من الجمود استمرت لبضعة أشهر، ولكنها استؤنفت مؤخرا وأصبحت تسير في الطريق الصحيح. (روسيا اليوم) 
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