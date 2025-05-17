رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول

كشفت تقارير إعلامية أن الأسطورة قائد النصر السعودي اقترح على إدارة "العالمي" ضم أحد أبرز نجوم للفريق في الموسم المقبل.

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وذكرت تقارير أن النجم طلب من إدارة ناديه ضرورة دعم الفريق بصفقات قوية وبناء مشروع قوي يجعله قادرا على تجديد عقده مع النصر.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي"، فإن "النصر تحدث مع من أجل تجديد عقده واللاعب لا يمانع فكرة استمراره ولكنه يريد تدعيم الفريق بلاعبين أفضل من أجل المنافسة على البطولات واقترح اسم الكولومبي نجم للعب بجواره الموسم المقبل في النصر".

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" مؤخرا أن محادثات " " التجديد لدياز شهدت فترة من الجمود استمرت لبضعة أشهر، ولكنها استؤنفت مؤخرا وأصبحت تسير في الطريق الصحيح. (روسيا اليوم)