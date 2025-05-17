الرياضي يحجز بطاقة النهائي في بطولة وصل لكرة السلة

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تأهّل اللبناني إلى نهائي بطولة "فينال 8" بطولة وصل لكرة السلة، بعد فوزه المستحق على بنتيجة 97-85، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.