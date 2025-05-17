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رياضة
الرياضي يحجز بطاقة النهائي في بطولة وصل لكرة السلة
Lebanon 24
17-05-2025
|
12:38
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تأهّل
نادي الرياضي
اللبناني إلى نهائي بطولة "فينال 8" بطولة وصل لكرة السلة، بعد فوزه المستحق على
نادي شباب الأهلي
الإماراتي
بنتيجة 97-85، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.
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