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رياضة
رودريغو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. الغموض يلف مستقبله
Lebanon 24
18-05-2025
|
07:52
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بات مستقبل الجناح البرازيلي
رودريغو
جويس
مع
ريال مدريد
محل شك كبير قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، وسط تقارير صحفية تشير إلى اقترابه من مغادرة ملعب "
سانتياغو
برنابيو".
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ووصفت صحيفة "آس"
الإسبانية
وضع رودريغو بـ"الأكثر حساسية" داخل النادي هذا الصيف، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة نفسيًا وذهنيًا، إلى جانب تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يسجل سوى هدف واحد منذ شباط الماضي، في وقت بات فيه زميله الشاب
أردا
غولر الخيار المفضل في مركزه.
وذكرت الصحيفة أن
تشابي ألونسو
، المدرب المتوقع لريال
مدريد
الموسم المقبل، يخطط للاعتماد على غولر بشكل أساسي، مع رسم تكتيكي يعتمد على ثنائي هجومي مكون من
كيليان مبابي
وفينيسيوس
جونيور
، فيما يتحرك
جود بيلينغهام
نحو الجهة اليسرى، ويُسند المركز الأيمن إلى غولر.
وأشارت التقارير إلى أن رودريغو يشعر بعدم اليقين حيال مستقبله، وسط اهتمام كبير من أندية
الدوري الإنكليزي
الممتاز، وعلى رأسها
مانشستر يونايتد
وآرسنال، اللذَين يستعدان لتقديم عروض مالية مغرية لضمه. (كووورة)
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