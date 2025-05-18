رودريغو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. الغموض يلف مستقبله

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بات مستقبل الجناح البرازيلي مع محل شك كبير قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، وسط تقارير صحفية تشير إلى اقترابه من مغادرة ملعب " برنابيو".ووصفت صحيفة "آس" وضع رودريغو بـ"الأكثر حساسية" داخل النادي هذا الصيف، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة نفسيًا وذهنيًا، إلى جانب تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يسجل سوى هدف واحد منذ شباط الماضي، في وقت بات فيه زميله الشاب غولر الخيار المفضل في مركزه.وذكرت الصحيفة أن ، المدرب المتوقع لريال الموسم المقبل، يخطط للاعتماد على غولر بشكل أساسي، مع رسم تكتيكي يعتمد على ثنائي هجومي مكون من وفينيسيوس ، فيما يتحرك نحو الجهة اليسرى، ويُسند المركز الأيمن إلى غولر.وأشارت التقارير إلى أن رودريغو يشعر بعدم اليقين حيال مستقبله، وسط اهتمام كبير من أندية الممتاز، وعلى رأسها وآرسنال، اللذَين يستعدان لتقديم عروض مالية مغرية لضمه. (كووورة)