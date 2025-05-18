"الشارقة" يتوّج بأول ألقابه الآسيوية

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فاز نادي، الشارقة ، الأحد، ببطولة أبطال " 2"، بعد تغلبه على مضيفه ليون سيتي سايلرز السنغافوري (2-1)، في المباراة النهائية للبطولة.فعلى إستاد بيشان في ، تمكن الشارقة من اعتلاء منصة التتويج بعد صعوده للمباراة النهائية لأول مرة، مسطرا اسمه كبطل للنسخة الأولى من هذه البطولة بمسماها الجديد.وسجل فراس بالعربي، وماركوس ميلوني، هدفي الشارقة، فيما جاء هدف ليون الوحيد عن طريق، ماكسيم ليستيان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتوج فيها الشارقة بلقب بطولة قارية على مدار تاريخه، كما أنها النسخة الأولى من البطولة القارية بنظامها الجديد.وقدمت التغييرات التي استحدثها زخما للبطولة بمسماها الجديد، والتي حلت بديلة لكأس ، بمشاركة 32 فريقا قسمت إلى 8 مجموعات، وضمت للمرة الأولى أندية تمثل والإمارات وقطر في غرب القارة، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين في شرقها، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة.ونجح الفريق الإماراتي، الذي يقوده كوزمين أولاريو، بهذا الفوز في إنقاذ موسمه بعد إخفاقه في التتويج بدوري المحترفين الإماراتيوخسارة رئيس أمام شباب الأهلي. (سكاي نيوز)