نهاية قصة ملعب غوديسون بارك

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ودع بطريقة رائعة، بعدما سجل إليمان ندياي هدفين في انتصار 2-0 على ضيفه الذي هبط بالفعل في آخر مباراة يستضيفها هذا الملعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 133 عاما.فوز إيفرتون في مباراته قبل الأخيرة هذا الموسم، والتي كانت آخر مباراة له على ملعب غوديسون قبل انتقاله إلى ملعبه الجديد في براملي مور دوك، جعل فريق المدرب يحتل المركز 13 برصيد 45 نقطة.ويملك ساوثهامبتون متذيل الترتيب 12 نقطة من 37 مباراة.واستقبلت الجماهير الحاضرة فريق إيفرتون بالدموع والهتافات. (24)