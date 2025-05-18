21
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب طليقته: لاعب معروف إلى السجن.. فما القصة؟
Lebanon 24
18-05-2025
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة بحبس لاعب
النادي الأهلي
السابق صالح جمعة لمدة شهر، بعد امتناعه عن سداد مبلغ نصف مليون جنيه (507 آلاف جنيه تحديدًا) مستحق لطليقته، وذلك على خلفية نزاع نفقة يعود إلى عام 2020.
Advertisement
ويُعد هذا الحكم هو الثاني بحق اللاعب خلال أشهر، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت في كانون الثاني الماضي حكماً بسجنه شهراً بسبب امتناعه عن سداد 420 ألف جنيه كمستحقات نفقة. وقدّم جمعة حينها استئنافاً على الحكم، إلا أن المحكمة أيدته اليوم، ما أدى إلى تجميع المبالغ المتراكمة ليصل الإجمالي إلى 507 آلاف جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020 حين رفعت طليقة جمعة دعوى قضائية تطالبه بدفع النفقات الزوجية، مؤكدة توقفه عن السداد منذ عام 2019. وألزمت المحكمة اللاعب في البداية بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه كنفقات زوجية، لكن دفاعه تقدّم بطعن قضائي أدى إلى خفض الحكم.
وفي حكم
الاستئناف
، قررت المحكمة إلزام اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية شاملة، بدءاً من تاريخ الامتناع وحتى نهاية فترة العدة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
يُذكر أن صالح جمعة، من مواليد 1 آب 1993، بدأ مسيرته في نادي إنبي قبل أن ينتقل إلى الأهلي في موسم 2015–2016، حيث حمل القميص رقم 22 خلفاً للنجم
محمد أبو تريكة
. وسبق له خوض تجربة احترافية قصيرة في نادي
ناسيونال ماديرا
البرتغالي
. وكان آخر نادٍ لعب له هو الكرخ
العراقي
، قبل أن ينتهي عقده مع الفريق. (العربية)
مواضيع ذات صلة
قتل شرطي سير.. لاعب كرة قدم إلى السجن
Lebanon 24
قتل شرطي سير.. لاعب كرة قدم إلى السجن
19/05/2025 00:00:53
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفاء وهبي تشعل الجدل من جديد.. فما القصة؟
Lebanon 24
هيفاء وهبي تشعل الجدل من جديد.. فما القصة؟
19/05/2025 00:00:53
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. خطط لربط جونية بقبرص فما القصة؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. خطط لربط جونية بقبرص فما القصة؟
19/05/2025 00:00:53
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تتأثر على الهواء.. فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل تتأثر على الهواء.. فما القصة؟ (فيديو)
19/05/2025 00:00:53
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فوز "الرياضي" ببطولة "وصل".. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال
Lebanon 24
بعد فوز "الرياضي" ببطولة "وصل".. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال
16:26 | 2025-05-18
18/05/2025 04:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للعام الثاني على التوالي.. الرياضي يحصد لقب بطولة "وصل"
Lebanon 24
للعام الثاني على التوالي.. الرياضي يحصد لقب بطولة "وصل"
16:00 | 2025-05-18
18/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشارقة" يتوّج بأول ألقابه الآسيوية
Lebanon 24
"الشارقة" يتوّج بأول ألقابه الآسيوية
10:55 | 2025-05-18
18/05/2025 10:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية قصة ملعب غوديسون بارك
Lebanon 24
نهاية قصة ملعب غوديسون بارك
10:30 | 2025-05-18
18/05/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رودريغو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. الغموض يلف مستقبله
Lebanon 24
رودريغو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. الغموض يلف مستقبله
07:52 | 2025-05-18
18/05/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
03:30 | 2025-05-18
18/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. هذه النتائج الاولية
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. هذه النتائج الاولية
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
05:08 | 2025-05-18
18/05/2025 05:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:26 | 2025-05-18
بعد فوز "الرياضي" ببطولة "وصل".. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال
16:00 | 2025-05-18
للعام الثاني على التوالي.. الرياضي يحصد لقب بطولة "وصل"
10:55 | 2025-05-18
"الشارقة" يتوّج بأول ألقابه الآسيوية
10:30 | 2025-05-18
نهاية قصة ملعب غوديسون بارك
07:52 | 2025-05-18
رودريغو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. الغموض يلف مستقبله
04:30 | 2025-05-18
مدرب أرسنال يؤكد: انتهى عصر الستة الكبار في الدوري الإنكليزي
فيديو
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
04:24 | 2025-05-18
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
19/05/2025 00:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24