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رياضة

بسبب طليقته: لاعب معروف إلى السجن.. فما القصة؟

Lebanon 24
18-05-2025 | 13:40
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قضت محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة بحبس لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة لمدة شهر، بعد امتناعه عن سداد مبلغ نصف مليون جنيه (507 آلاف جنيه تحديدًا) مستحق لطليقته، وذلك على خلفية نزاع نفقة يعود إلى عام 2020.
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ويُعد هذا الحكم هو الثاني بحق اللاعب خلال أشهر، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت في كانون الثاني الماضي حكماً بسجنه شهراً بسبب امتناعه عن سداد 420 ألف جنيه كمستحقات نفقة. وقدّم جمعة حينها استئنافاً على الحكم، إلا أن المحكمة أيدته اليوم، ما أدى إلى تجميع المبالغ المتراكمة ليصل الإجمالي إلى 507 آلاف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020 حين رفعت طليقة جمعة دعوى قضائية تطالبه بدفع النفقات الزوجية، مؤكدة توقفه عن السداد منذ عام 2019. وألزمت المحكمة اللاعب في البداية بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه كنفقات زوجية، لكن دفاعه تقدّم بطعن قضائي أدى إلى خفض الحكم.

وفي حكم الاستئناف، قررت المحكمة إلزام اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية شاملة، بدءاً من تاريخ الامتناع وحتى نهاية فترة العدة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.

يُذكر أن صالح جمعة، من مواليد 1 آب 1993، بدأ مسيرته في نادي إنبي قبل أن ينتقل إلى الأهلي في موسم 2015–2016، حيث حمل القميص رقم 22 خلفاً للنجم محمد أبو تريكة. وسبق له خوض تجربة احترافية قصيرة في نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي. وكان آخر نادٍ لعب له هو الكرخ العراقي، قبل أن ينتهي عقده مع الفريق. (العربية)
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