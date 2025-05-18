للعام الثاني على التوالي.. الرياضي يحصد لقب بطولة "وصل"

توج فريق الرياضي اللبناني بطلا لبطولة لكرة السلة (وصل) للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على منافسه طبيعت في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، بفارق 27 نقطة: 104-77.

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