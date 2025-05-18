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رياضة
للعام الثاني على التوالي.. الرياضي يحصد لقب بطولة "وصل"
Lebanon 24
18-05-2025
|
16:00
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توج فريق الرياضي اللبناني بطلا لبطولة
غرب آسيا
لكرة السلة (وصل) للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على منافسه طبيعت
الإيراني
في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، بفارق 27 نقطة: 104-77.
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