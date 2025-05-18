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رياضة

على يد فياريال.. برشلونة يتلقى خسارته الأولى بالدوري الإسباني

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:00
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تعرض فريق برشلونة لخسارته الأولى هذا العام في بطولة الدوري الإسباني، وذلك على يد ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من المسابقة، اليوم الأحد.
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وعلى ملعب "لويس كومبانيس"، تقدم فياريال بهدف مبكر سجله آيوزي بيريز في الدقيقة الرابعة، ورد برشلونة بهدفي لامين جمال وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 38 و"45+5"، لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني أضاف سانتي كوميسانيا وتاجون بوكانان الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 50 و80.

وكان برشلونة ضمن التتويج باللقب قبل جولتين من انتهاء المسابقة بفوزه على إسبانيول 2-0 الخميس الماضي، ليحقق اللقب للمرة 28 في تاريخه، ويكمل الثلاثية المحلية بعد الفوز بلقبي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.


وبعد المباراة، احتفل الفريقان داخل أرضية الملعب حيث تسلم برشلونة لقب الدوري بعد تجمد رصيده عند 81 نقطة في الصدارة، بينما احتفل لاعبو فياريال بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس.
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