على يد فياريال.. برشلونة يتلقى خسارته الأولى بالدوري الإسباني

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تعرض لخسارته الأولى هذا العام في ، وذلك على يد ضيفه ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من المسابقة، اليوم الأحد.وعلى ملعب "لويس كومبانيس"، تقدم فياريال بهدف مبكر سجله آيوزي في الدقيقة الرابعة، ورد بهدفي وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 38 و"45+5"، لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.وفي الشوط الثاني أضاف كوميسانيا وتاجون بوكانان الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 50 و80.وكان برشلونة ضمن التتويج باللقب قبل جولتين من انتهاء المسابقة بفوزه على 2-0 الخميس الماضي، ليحقق اللقب للمرة 28 في تاريخه، ويكمل الثلاثية المحلية بعد الفوز بلقبي وكأس ملك .وبعد المباراة، احتفل الفريقان داخل أرضية الملعب حيث تسلم برشلونة لقب الدوري بعد تجمد رصيده عند 81 نقطة في الصدارة، بينما احتفل لاعبو فياريال بضمان التأهل لدوري أبطال في الموسم المقبل بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في .