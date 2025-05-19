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رياضة

فريق برازيلي يُخطّط لضمّ رونالدو

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:40
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كشفت تقارير صحافية عن رغبة أحد الأندية البرازيلية المشاركة في كأس العالم للأندية في ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.
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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق البرازيلي، الذي لم يتم ذكر اسمه، يحظى بدعم من مستثمرين خارجيين للتعاقد مع رونالدو.

 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة التي تنطلق 15 حزيران هي: بالميراس وبوتافوغو وفلامنغو وفلومينينسي. (العربية)
 
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