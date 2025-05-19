فريق برازيلي يُخطّط لضمّ رونالدو

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كشفت تقارير صحافية عن رغبة أحد الأندية البرازيلية المشاركة في في ضم اللاعب ، مهاجم النصر السعودي.وأفادت صحيفة "ماركا" أن ، الذي لم يتم ذكر اسمه، يحظى بدعم من مستثمرين خارجيين للتعاقد مع .