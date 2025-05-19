Advertisement

رياضة

هاري كين: لا أريد مغادرة البايرن

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1362743-638832600283542015.jpg
Doc-P-1362743-638832600283542015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد هاري كين، قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، أن بايرن ميونخ مازال في بداية الطريق مشيرا إلى أنه يتطلع لمواصلة اللعب مع الفريق في المستقبل القريب، بعدما توج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.
Advertisement


وبسؤاله عما إذا كان يفكر في اللعب بمكان آخر، قال كين، لشبكة "أي تي في الإخبارية": "لا عائلتي، مستقرة هنا".

وأضاف: "كما تعلم، أعتقد أن في كرة القدم، في الحياة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما الذي ينتظره. ولكن بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية هنا في ميونخ. عائلتي مستقرة. أطفالي يحبون المدرسة هنا، حياتي ستكون هنا في المستقبل القريب".

وقال: "أحب المدرب. أحب زملائي. أعتقد أننا مازلنا في بداية الطريق، لمشاهدة بداية فترة ناجحة جدا لهذا النادي، وأريد أن أكون جزءا كبيرا من هذا. لذلك، من يدري كم سأستمر هناك، ولكن بالتأكيد، أريد أن أستمر هنا لفترة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
هاري كين يرفع أول ألقابه
lebanon 24
19/05/2025 18:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لايبزيغ يحرم البايرن من الاحتفال المبكر
lebanon 24
19/05/2025 18:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: الصينيون لا يريدون المواجهة لكنهم لا يخافون منها
lebanon 24
19/05/2025 18:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين دان كين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة  (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2025 18:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:20 | 2025-05-19
08:44 | 2025-05-19
07:48 | 2025-05-19
06:56 | 2025-05-19
05:40 | 2025-05-19
04:19 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24