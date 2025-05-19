هاري كين: لا أريد مغادرة البايرن

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يعتقد ، قائد المنتخب الإنكليزي ، أن مازال في بداية الطريق مشيرا إلى أنه يتطلع لمواصلة اللعب مع الفريق في القريب، بعدما توج بلقب هذا الموسم.وبسؤاله عما إذا كان يفكر في اللعب بمكان آخر، قال كين، لشبكة "أي تي في الإخبارية": "لا عائلتي، مستقرة هنا".وأضاف: "كما تعلم، أعتقد أن في ، في الحياة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما الذي ينتظره. ولكن بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية هنا في ميونخ. عائلتي مستقرة. أطفالي يحبون المدرسة هنا، حياتي ستكون هنا في المستقبل القريب".وقال: "أحب المدرب. أحب زملائي. أعتقد أننا مازلنا في بداية الطريق، لمشاهدة بداية فترة ناجحة جدا لهذا النادي، وأريد أن أكون جزءا كبيرا من هذا. لذلك، من يدري كم سأستمر هناك، ولكن بالتأكيد، أريد أن أستمر هنا لفترة". (العربية)