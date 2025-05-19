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رياضة
هاري كين: لا أريد مغادرة البايرن
Lebanon 24
19-05-2025
|
06:56
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يعتقد
هاري كين
، قائد المنتخب الإنكليزي
لكرة القدم
، أن
بايرن ميونخ
مازال في بداية الطريق مشيرا إلى أنه يتطلع لمواصلة اللعب مع الفريق في
المستقبل
القريب، بعدما توج بلقب
الدوري الألماني
هذا الموسم.
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وبسؤاله عما إذا كان يفكر في اللعب بمكان آخر، قال كين، لشبكة "أي تي في الإخبارية": "لا عائلتي، مستقرة هنا".
وأضاف: "كما تعلم، أعتقد أن في
كرة القدم
، في الحياة، لا يمكن لأحد أن يعرف ما الذي ينتظره. ولكن بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية هنا في ميونخ. عائلتي مستقرة. أطفالي يحبون المدرسة هنا، حياتي ستكون هنا في المستقبل القريب".
وقال: "أحب المدرب. أحب زملائي. أعتقد أننا مازلنا في بداية الطريق، لمشاهدة بداية فترة ناجحة جدا لهذا النادي، وأريد أن أكون جزءا كبيرا من هذا. لذلك، من يدري كم سأستمر هناك، ولكن بالتأكيد، أريد أن أستمر هنا لفترة". (العربية)
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