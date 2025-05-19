هذا جديد الملف الأولومبي اللبناني

Advertisement

أشار سالم إلى أن الرئيس السابق للجنة الأولمبية اللبنانية، ، استند إلى رسائل من مسؤولين في والمجلس الأولمبي الآسيوي ليُعلن اعترافاً دولياً بإدارته. إلا أن سالم شدّد على أن هذه الرسائل لا تحمل صفة تنفيذية ملزمة، إذ أن المادة 19.3 من الميثاق الأولمبي تؤكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار قرارات ملزمة هو للجنة الأولمبية الدولية.وقال: "ما يُروَّج له على أنه اعتراف رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية ليس سوى رسائل استشارية لا تملك أي قوة قانونية".أوضح سالم أن الرسائل غير الملزمة استُخدمت إعلامياً من قبل جلخ لتقديم نفسه كجهة شرعية معترف بها دولياً، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن إطار "تضليل الرأي العام الرياضي والتشويش على الواقع القانوني".وأشار سالم إلى أن فرض "قرارات خارجية" يتعارض مع المادة 28 من الميثاق الأولمبي، التي تُعطي لكل لجنة أولمبية وطنية الحق في إدارة شؤونها وفق نظام داخلي توافق عليه اللجنة الأولمبية الدولية.واختتم الكومودور سالم بيانه بالتأكيد أن "اللجنة الأولمبية الدولية لم تُصدر أي قرار رسمي يعترف بإدارة جلخ، وكل ما بُني على هذه المراسلات هو باطل قانوناً، بما في ذلك الانتخابات الأخيرة".وأضاف أن "الوهم الذي رُوِّج له في الإعلام المحلي والدولي لا يصمد أمام أبسط المعايير القانونية، والواجب اليوم هو تصحيح هذا المسار حفاظاً على سمعة الرياضة اللبنانية ومصداقية مؤسساتها". (الوكالة الوطنية للإعلام)