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تواصلت نتائج السيئة في الممتاز، منذ أن ضمن تحقيق لقب الدوري قبل أسابيع.وتعرض ليفربول لهزيمة جديدة، مساء الإثنين، هذه المرة على يد ، بنتيجة 2-3، وهي المباراة الثالثة على التوالي، لليفربول، التي يفشل فيها الفريق في الانتصار، منذ أن ضمن لقب الدوري نهاية نيسان الماضي.كما واصل "الصيام" التهديفي الغريب، وفشل في التسجيل، مجددا، ليبتعد عن سباق الحذاء الذهبي .وسجل محمد صلاح هدفا واحدا فقط في آخر 8 مباريات بالدوري مع ليفربول.