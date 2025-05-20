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رياضة
خسارة جديدة لليفربول و"صيام" تهديفي مستمر لصلاح
Lebanon 24
20-05-2025
|
01:38
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تواصلت نتائج
ليفربول
السيئة في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، منذ أن ضمن تحقيق لقب الدوري قبل أسابيع.
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وتعرض ليفربول لهزيمة جديدة، مساء الإثنين، هذه المرة على يد
برايتون
، بنتيجة 2-3، وهي المباراة الثالثة على التوالي، لليفربول، التي يفشل فيها الفريق في الانتصار، منذ أن ضمن لقب الدوري نهاية نيسان الماضي.
كما واصل
محمد صلاح
"الصيام" التهديفي الغريب، وفشل في التسجيل، مجددا، ليبتعد عن سباق الحذاء الذهبي
الأوروبي
.
وسجل محمد صلاح هدفا واحدا فقط في آخر 8 مباريات بالدوري مع ليفربول.
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