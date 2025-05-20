Advertisement

رياضة

مفوضية الرياضة في "التقدمي": للتوافق الكامل على لجنة أولمبية موحّدة تمثّل الجميع

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1363160-638833354975954174.png
Doc-P-1363160-638833354975954174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مفوضية الرياضة في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي :
Advertisement

"أمام المشهد المؤسف الذي يعيشه القطاع الرياضي في لبنان، ومع ما نشهده من انقسامات ومحاولات فرض أمر واقع خارج منطق التوافق، نؤكّد في مفوضية الرياضة في الحزب التقدمي الإشتراكي أننا نرفض بشكل قاطع ما يجري من خطوات تزيد الشرخ وتكرّس الانقسام، وتُبعد الرياضة اللبنانية عن مسارها الطبيعي كمساحة جامعة لكل اللبنانيين".

أضاف: "من غير المقبول، بل من المعيب، أن نجد أنفسنا اليوم أمام مشهد غير مسبوق يتمثّل في وجود لجنتين أولمبيتين في بلد واحد. هذا الأمر لا يسيء فقط إلى صورة لبنان الرياضية، بل يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ التي قامت عليها الحركة الأولمبية، ويضعنا في مواجهة مباشرة مع المؤسّسات الدولية".

تابع: "إنّنا نؤمن أنّ الرياضة يجب أن تكون فوق الاصطفافات، وأنّ الحسابات الشخصية والفئوية يجب أن تبقى خارج مضمار الرياضة. الرياضة الحقيقية تبني ولا تفرّق. تجمع ولا تُقصي".

ختم: "من هذا المنطلق، ندعو جميع المعنيين إلى العودة فورًا إلى منطق الحوار والتلاقي، ووضع مصلحة الرياضة اللبنانية فوق كل اعتبار. فالمطلوب اليوم ليس الغلبة لطرفٍ على آخر، بل التوافق الكامل على لجنة أولمبية موحّدة، تمثّل الجميع، وتحترم الشرعة الأولمبية، وتعيد للبنان موقعه الطبيعي بين الأمم الرياضية. إنّ لبنان بحاجة إلى رياضة تليق بشبابه وطموحاتهم، لا إلى ساحات صراع جديدة. فلتكن الرياضة حقًا مساحة نتسامى فيها عن الانقسام، ونصون بها ما تبقى من صورة هذا الوطن".
مواضيع ذات صلة
فوز لائحة "معاً لراشيا أحلى" المدعومة من الحزب التقدمي الإشتراكي بكامل أعضائها
lebanon 24
20/05/2025 13:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" في البقاع الجنوبي: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين
lebanon 24
20/05/2025 13:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي: لتسليم صناديق الاقتراع في مراكز الأقلام مباشرة
lebanon 24
20/05/2025 13:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الإعلام في التقدمي نعت هدى شديد: قاومت المرض بابتسامة وتصميم على المضي في حياتها المهنية
lebanon 24
20/05/2025 13:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:57 | 2025-05-20
05:30 | 2025-05-20
04:45 | 2025-05-20
04:30 | 2025-05-20
03:09 | 2025-05-20
01:38 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24