اليكس فغالي بطل السباق الثاني للسرعة

Advertisement

أحرز أليكس فغالي على "ميتسوبيشي لانسر ايفو8" لقب فئة المحترفين واكزافييه مسعد على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 7 " لقب فئة السوبر ستريت والياس بشارة على "مازدا ام اكس 5 " لقب فئة الستريت للسباق الثاني للسرعة "سبيد تست" الذي نظمه للسيارات والسياحة في نادي فقرا بكفردبيان (كسروان). ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من لسباقات السرعة لسنة 2025.شارك في السباق 102 سيارتين. وتنافس السائقون لاحراز القاب فئاتهم في ظل اثارة ومنافسة بالغتين وبحضور جمهور غفير. ولفتت عودة البطل السابق للراليات وتسلق الهضبة المنظم نبيل "بيللي" كرم الى المشاركة من "بوابة" السباق الثاني للسرعة على متن سيارة من طراز "بورش جي تي 2".وفي فئة المحترفين نجح أليكس فغالي في احراز المركز الأول متقدما على بول قصيفي بفارق نحو نصف ثانية في صراع مثير. بينما نافس على مراكز صدارة السباق عدد من السائقين في مختلف الفئات على رأسهم باسل ومنصور زكا وجلال وجان وميشال وغيرهم.وفي فئة السوبر ستريت، احرز اكزافييه مسعد المركز الأول، بينما احرز الياس بشارة المركز الأول في فئة الستريت.وتوج رئيس النادي المنظم ورئيس لجنة رياضة السيارات عصو مجلس ادارة النادي ومالك نادي فقرا سام رحمة وعضو بلدية كفردبيان عصام مخلوف ومسؤول الرياضة في البلدية ومختار كفردبيان ومدير نادي فقرا ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.