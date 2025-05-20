Advertisement

رياضة

اليكس فغالي بطل السباق الثاني للسرعة

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1363192-638833384134268770.png
Doc-P-1363192-638833384134268770.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحرز أليكس فغالي على "ميتسوبيشي لانسر ايفو8" لقب فئة  المحترفين واكزافييه مسعد على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 7 " لقب فئة السوبر ستريت والياس بشارة على "مازدا ام اكس 5  " لقب فئة الستريت للسباق الثاني للسرعة "سبيد تست" الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في نادي فقرا بكفردبيان (كسروان). ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان لسباقات السرعة لسنة 2025.
Advertisement

شارك في السباق 102 سيارتين. وتنافس السائقون لاحراز القاب فئاتهم في ظل اثارة ومنافسة  بالغتين وبحضور جمهور غفير. ولفتت عودة البطل السابق للراليات وتسلق الهضبة  رئيس النادي المنظم نبيل "بيللي" كرم الى المشاركة من "بوابة" السباق الثاني للسرعة على متن سيارة  من طراز "بورش جي تي 2".

وفي فئة المحترفين نجح أليكس فغالي في احراز المركز الأول متقدما على بول قصيفي بفارق نحو نصف ثانية في صراع مثير. بينما نافس على مراكز صدارة السباق عدد من السائقين في مختلف الفئات على رأسهم باسل بو حمدان ومنصور زكا وجلال دعيبس وجان بيار صعب وميشال زغيب وغيرهم.

وفي فئة السوبر ستريت، احرز اكزافييه مسعد المركز الأول، بينما احرز الياس بشارة المركز الأول في فئة الستريت.  

وتوج رئيس النادي المنظم نبيل كرم ورئيس لجنة رياضة السيارات عصو مجلس ادارة النادي عماد لحود ومالك نادي فقرا سام رحمة وعضو بلدية كفردبيان عصام مخلوف ومسؤول الرياضة في البلدية نجيب عقيقي ومختار كفردبيان وسيم مهنا ومدير نادي فقرا جورج شهوان ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.
مواضيع ذات صلة
الهولندي غروسو بطل المرحلة الثانية لسباق الدراجات الهوائية بتركيا
lebanon 24
20/05/2025 20:28:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فغالي يتوج بلقب رالي الربيع وسط منافسة محتدمة وظروف مناخية صعبة
lebanon 24
20/05/2025 20:28:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في الغرف المغلقة: دفعنا ثمن السلاح وتكلفته سلفاً وغالياً!
lebanon 24
20/05/2025 20:28:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أجرها "غالي جداً".. هذا ما كشفه طارق العريان عن زوجته
lebanon 24
20/05/2025 20:28:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:56 | 2025-05-20
12:09 | 2025-05-20
12:00 | 2025-05-20
10:03 | 2025-05-20
09:53 | 2025-05-20
08:28 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24