اليكس فغالي بطل السباق الثاني للسرعة

أحرز أليكس فغالي على "ميتسوبيشي لانسر ايفو8" لقب فئة المحترفين واكزافييه مسعد على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 7 " لقب فئة السوبر ستريت والياس بشارة على "مازدا ام اكس 5 " لقب فئة الستريت للسباق الثاني للسرعة "سبيد تست" الذي نظمه النادي اللبناني
للسيارات والسياحة في نادي فقرا بكفردبيان (كسروان). ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان
لسباقات السرعة لسنة 2025.
شارك في السباق 102 سيارتين. وتنافس السائقون لاحراز القاب فئاتهم في ظل اثارة ومنافسة بالغتين وبحضور جمهور غفير. ولفتت عودة البطل السابق للراليات وتسلق الهضبة رئيس النادي
المنظم نبيل "بيللي" كرم الى المشاركة من "بوابة" السباق الثاني للسرعة على متن سيارة من طراز "بورش جي تي 2".
وفي فئة المحترفين نجح أليكس فغالي في احراز المركز الأول متقدما على بول قصيفي بفارق نحو نصف ثانية في صراع مثير. بينما نافس على مراكز صدارة السباق عدد من السائقين في مختلف الفئات على رأسهم باسل بو حمدان
ومنصور زكا وجلال دعيبس
وجان بيار صعب
وميشال زغيب
وغيرهم.
وفي فئة السوبر ستريت، احرز اكزافييه مسعد المركز الأول، بينما احرز الياس بشارة المركز الأول في فئة الستريت.
وتوج رئيس النادي المنظم نبيل كرم
ورئيس لجنة رياضة السيارات عصو مجلس ادارة النادي عماد لحود
ومالك نادي فقرا سام رحمة وعضو بلدية كفردبيان عصام مخلوف ومسؤول الرياضة في البلدية نجيب عقيقي
ومختار كفردبيان وسيم مهنا
ومدير نادي فقرا جورج شهوان
ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.