21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حارس مرمى شهير يُعلن عن إعتزاله كرة القدم
Lebanon 24
20-05-2025
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حارس المرمى المخضرم
بيبي رينا
بطل العالم مع
منتخب
إسبانيا
عام 2010، وبطولتيّ أمم
أوروبا
في 2008 و2012، عن اعتزاله
كرة القدم
رسميا.
Advertisement
وقال رينا البالغ في مقابلة تلفزيونية: "لقد كانت مسيرة رائعة، لكنها وصلت إلى نهايتها. اتخذت قرار الاعتزال في كانون الثاني من العام الماضي، وبعد مناقشة مع زوجتي، توصلنا إلى هذا القرار معا".
وأشار رينا إلى أن مباراته الأخيرة كلاعب قد تكون مع نادي كومو
الإيطالي
أمام
إنتر
ميلان
الجمعة في
الجولة الأخيرة
من
الدوري الإيطالي
، وتحت قيادة مواطنه
سيسك فابريغاس
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كولر يحذر من حارس مرمى صن داونز
Lebanon 24
كولر يحذر من حارس مرمى صن داونز
20/05/2025 20:28:19
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟
Lebanon 24
من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟
20/05/2025 20:28:19
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن الحرب... على كرة القدم؟
Lebanon 24
ترامب يعلن الحرب... على كرة القدم؟
20/05/2025 20:28:19
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حارس مرمى "مانشستر سيتي"... هل ينتقل إلى الدوري السعوديّ؟
Lebanon 24
حارس مرمى "مانشستر سيتي"... هل ينتقل إلى الدوري السعوديّ؟
20/05/2025 20:28:19
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة الشباب والرياضة: لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا
Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا
12:56 | 2025-05-20
20/05/2025 12:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة.. هل سيتم سحب لقب الدوري من برشلونة؟
Lebanon 24
معلومات صادمة.. هل سيتم سحب لقب الدوري من برشلونة؟
12:09 | 2025-05-20
20/05/2025 12:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شغب الملاعب.. متى تنتهي "كرة الدم" بعد صافرة النهاية؟
Lebanon 24
شغب الملاعب.. متى تنتهي "كرة الدم" بعد صافرة النهاية؟
12:00 | 2025-05-20
20/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هدف على طريقة "الكابتن ماجد" في قطر!
Lebanon 24
بالفيديو... هدف على طريقة "الكابتن ماجد" في قطر!
10:03 | 2025-05-20
20/05/2025 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهائي الأبطال يشتعل خارج الملعب.. ويويفا يُغلق الباب بوجه الفوضى!
Lebanon 24
نهائي الأبطال يشتعل خارج الملعب.. ويويفا يُغلق الباب بوجه الفوضى!
09:53 | 2025-05-20
20/05/2025 09:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:56 | 2025-05-20
وزيرة الشباب والرياضة: لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا
12:09 | 2025-05-20
معلومات صادمة.. هل سيتم سحب لقب الدوري من برشلونة؟
12:00 | 2025-05-20
شغب الملاعب.. متى تنتهي "كرة الدم" بعد صافرة النهاية؟
10:03 | 2025-05-20
بالفيديو... هدف على طريقة "الكابتن ماجد" في قطر!
09:53 | 2025-05-20
نهائي الأبطال يشتعل خارج الملعب.. ويويفا يُغلق الباب بوجه الفوضى!
08:28 | 2025-05-20
وكيل كلوب ردّاً على تقارير "تدريب روما": كلام فارغ
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 20:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24