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رياضة

حارس مرمى شهير يُعلن عن إعتزاله كرة القدم

Lebanon 24
20-05-2025 | 05:57
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أعلن حارس المرمى المخضرم بيبي رينا بطل العالم مع منتخب إسبانيا عام 2010، وبطولتيّ أمم أوروبا في 2008 و2012، عن اعتزاله كرة القدم رسميا.
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وقال رينا البالغ في مقابلة تلفزيونية: "لقد كانت مسيرة رائعة، لكنها وصلت إلى نهايتها. اتخذت قرار الاعتزال في كانون الثاني من العام الماضي، وبعد مناقشة مع زوجتي، توصلنا إلى هذا القرار معا".

وأشار رينا إلى أن مباراته الأخيرة كلاعب قد تكون مع نادي كومو الإيطالي أمام إنتر ميلان الجمعة في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وتحت قيادة مواطنه سيسك فابريغاس. (روسيا اليوم)
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