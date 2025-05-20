حارس مرمى شهير يُعلن عن إعتزاله كرة القدم

Advertisement

أعلن حارس المرمى المخضرم منتخب عام 2010، وبطولتيّ أمم في 2008 و2012، عن اعتزاله رسميا.وقال رينا البالغ في مقابلة تلفزيونية: "لقد كانت مسيرة رائعة، لكنها وصلت إلى نهايتها. اتخذت قرار الاعتزال في كانون الثاني من العام الماضي، وبعد مناقشة مع زوجتي، توصلنا إلى هذا القرار معا".وأشار رينا إلى أن مباراته الأخيرة كلاعب قد تكون مع نادي كومو أمام الجمعة في من ، وتحت قيادة مواطنه . (روسيا اليوم)